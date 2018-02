Politica



Forza Nuova Lucca presenta i suoi candidati

domenica, 18 febbraio 2018, 09:55

di gabriele muratori

Senza tanti rigiri di parole, la conferenza stampa di Forza Nuova Lucca di ieri pomeriggio presso l'hotel San Luca di via San Paolino, dove i camerati candidati alle prossime elezioni, si sono presentati al pubblico esponendo un programma sintetico e deciso, e dove naturalmente è stata fatta la voce grossa sul fenomeno immigrazione.



Apertura dei lavori da parte di Giovanni Damiani, segretario provinciale del partito, il quale ha introdotto l'elenco delle argomentazioni poi rimarcate da tutti gli intervenuti. "Siamo un partito nato poco più di vent'anni fa" - introduce il segretario - "che in questi anni ha assistito, non inerme, a un declino sociale che oggi va necessariamente fermato. In questi vent'anni il fenomeno d'insicurezza nella città di Lucca è aumentato a dismisura, in un luogo che prima era un'isola felice. Dobbiamo pensare ai nostri figli e ai nostri nipoti". Questo il grido d'allarme che sta alla base delle idee di FN.



E' la volta poi di Alessio Belli, esponente dei colleghi Fiamma Tricolore della Versilia. "Abbiamo contro di noi una classe politica di massoni, con in mano potenti mezzi di comunicazione con i quali ci vogliono mettere in ombra". - tuona l'esponente versiliese. "Vogliamo semplicemente essere padroni a casa nostra. Semplicemente non vogliamo essere asfaltati da nuove etnie che intendono impadronirsi di ciò che abbiamo ereditato dai nostri padri e dai padri dei nostri padri. Quindi, se questo vuol dire essere razzisti, allora lo siamo! Forza Nuova è oggi l'ultima possibilità che resta all'Italia per salvare le sue traduzioni".



Nessuna associazione in previsione con gli altri partiti di centro destra, anzi, disdegno. Impossibile anche un legame con i vicini di CasaPound, troppo permissivisti. Michele Ghilarducci, candidato al senato per il collegio plurinominale di Lucca, di professione tecnico di prevenzione presso la ASL di Prato, si crea attenzione esponendo quanto accade nella sua zona di lavoro. "Quando si parla d'immigrazione, non si deve pensare solo all'Africa. Nella provincia di Prato, l'industria tessile e manifattura è in mano ai cinesi, dove troppo spesso ivi lavorano operai a nero. Lo stato italiano interviene pagando di tasca propria i contributi a questi lavoratori per poi rivalersi sull'imprenditore che poi appare nullatenente o che torna in Cina prima che gli arrivino le cartelle da pagare. Risultato: noi paghiamo per queste irregolarità. È semplicemente assurdo".



Tempestoso il monito di Ghilarducci che continua. "Salvini e compagnia cantante sono contrari solo ai clandestini, ma sono favorevoli all'immigrazione controllata forse perché può far comodo agli imprenditori del nord? Ebbene, si sappia che è in atto in Italia una vera e propria sostituzione etnica che graverà anche sulle nostre tasche. Oggi è in atto una guerra economica che si combatte non più con i carri armati, bensì con i soldi, e dobbiamo difenderci da chi vuole vivere nell'illegalità fiscale". Carmen Menichilli, madre di sei creature, militante in FN dal 98, anch'essa candidata alla camera, puntualizza sull'importanza della famiglia.



È poi il turno di Emiliano Mari, candidato pure lui alla camera. "l'immigrazione oggi è fuori controllo. Rimpatrio. Senza se e senza ma!". Nessuna mezza misura per il candidato lucchese. "Gli immigrati regolari sono accettati da tutti? Male. Sono loro i più pericolosi, e forse peggio dei clandestini. Quelli regolari sono quelli che superano i nostri concittadini nelle graduatorie di ogni genere. Gli italiani troppe volte arrivano sempre dopo di loro. Dobbiamo mostrare i muscoli contro chi vuole comandare a casa nostra. Enrico Rossi vuole abbattere il budget sanitario di altri 45milioni, quando invece dobbiamo investire nella sanità. E poi Italo, Alitalia, Autostrade, riprendiamo ciò che era nostro". Conclude Mari "Ieri ero a Bologna. Ho visto la polizia fare il proprio dovere. Evidentemente il questore emiliano non ha voluto essere rimosso come invece avvenuto per quello di Macerata".



Chiude poi la conferenza Marco Gozzoli, vicesegretario nazionale del partito, giunto con leggero ritardo in quanto impegnato su un presidio a Ponsacco all'esterno di un centro di raccolta di immigrati clandestini. "Importante il gruppo lucchese di Forza Nuova, in quanto già uno dei nostri più veterani. Il nostro è un programma sintetico e chiaro, privo di concetti che parlino politichese stretto. Puntiamo ai diritti sociali, alla famiglia e ai lavoratori. Intendiamo creare una rivoluzione demografica italica, facendo in maniera che le famiglie non abbiano paura di procreare altri figli. Vogliamo la nostra sovranità monetaria. Non si può essere nazionalisti con la miseria". Anche il vicesegretario ribadisce la poca coesione con gli altri partiti di centro destra. "Lega, FdI, e altri, poi alla fine finiscono per fondersi e disperdere una serie di precisi ideali. Noi no. Noi non ci vendiamo. Apparteniamo a una storia segnata da segni materiali del nostro territorio. Statue, monumenti, castelli che da secoli simboleggiano il nostro patriottismo, a differenza di altri popoli, e di certo non intendiamo farceli abbattere da chicchessia che venga nel nostro paese a fare oltretutto sacrifici umani. Le altre realtà politiche ci considerano una minoranza, ma ciò non vuol dire che abbandoneremo il campo di battaglia".