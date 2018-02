Politica



Forza Nuova: "Sanità nel caos, infermieri senza giusto riconoscimento"

sabato, 24 febbraio 2018, 10:38

Il candidato al collegio uninominale per la Camera di Italia agli Italiani, Emiliano Mari , interviene sul recente sciopero nazionale degli infermieri .

"Ancora una volta - esordisce - Cgil Cisl Uil hanno ignorato gli infermieri firmando il nuovo contratto solo ed esclusivamente per motivi politici , una mancia che al netto risulta di poche decine di euro, dopo quasi 10 anni di blocco contrattuale".



"Gli infermieri italiani meritano un riconoscimento maggiore - aggiunge Mari - per le loro condizioni di lavoro spesso insostenibili; ricordo anche la situazione a Lucca, dove il nuovo ospedale , con pochi posti letto rispetto al dovuto grava quotidianamente soprattutto sul personale infermieristico, con scene quotidiane di caos al pronto soccorso, dove gli anziani passano giornate intere su barelle in attesa di visita o posto letto".



Emiliano Mari ricorda al popolo lucchese che Forza Nuova fu la prima a scendere in campo in tempi non sospetti contro la costruzione del nuovo ospedale con presidi, volantinaggi, gazebo e con uno striscione esposto durante un consiglio comunale nel lontano 2007.



"Continueremo a difendere il diritto ad una sanità gratuita e pubblica con particolare attenzione al personale infermieristico ed assistenziale vera colonna portante dei nostri ospedali e case di riposo" conclude Emiliano Mari per Italia agli Italiani.