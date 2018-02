Politica



Fratelli d'Italia chiede l'esercito: "A Lucca è emergenza sicurezza"

mercoledì, 28 febbraio 2018, 14:48

di eliseo biancalana

Un piano per la sicurezza per Lucca e l'intervento dell'esercito a supporto del lavoro delle forze dell'ordine. Sono queste le proposte che i candidati locali di Fratelli d'Italia si impegnano a sostenere in parlamento in caso di elezione. "Sicurezza, famiglia e lavoro sono le nostre priorità" ha spiegato Riccardo Zucconi, candidato del centrodestra nel collegio uninominale di Lucca.

L'argomento sicurezza è stato al centro di una conferenza stampa che si è svolta stamani presso l'hotel San Luca Palace. Ospite d'onore, l'onorevole Achille Totaro, candidato al Senato. "L'impegno di Fratelli d'Italia per la sicurezza viene da cinque anni di impegno in parlamento" ha detto il deputato del partito di Giorgia Meloni, che ha rimproverato al centrosinistra di aver approvato cinque provvedimenti svuota-carceri nel corso della legislatura, dando l'opportunità di evitare la galera ai condannati a pene fino ai cinque anni. Il parlamentare ha spiegato che FdI aveva presentato un emendamento affinché la norma non valesse per i recidivi, ma la maggioranza l'ha respinto. Totaro ha poi sparato a zero contro la politica del centrosinistra sull'immigrazione e contro la legge sulla tortura, descritta come un provvedimento ostile alle forze dell'ordine. In conclusione, il deputato si è appellato agli elettori affinché non disperdano il voto, ma appoggino invece il centrodestra per mandare all'opposizione il centrosinistra.

A favore di FdI si è schierato il sindaco di Montecarlo Vittorio Fantozzi, che ha ricordato i problemi di sicurezza del suo comune e la difficoltà a ottenere rinforzi. "Di fronte a dati che sono incontrovertibili sembra un'eresia chiedere più forze dell'ordine" ha lamentato il primo cittadino, che comunque ha precisato di avere "ottimi rapporti" con la prefettura. La candidata al Senato Marina Staccioli ha confessato di percepire paura sia come madre sia come donna per la situazione di insicurezza del territorio. "Esiste un'emergenza sicurezza nella provincia di Lucca" le ha fatto eco Zucconi, per il quale le risposte del governo nazionale al problema sarebbero "balbettanti".