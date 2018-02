Politica



Fratelli d'Italia contro Tambellini: "Commissione di inchiesta sulle RSA"

lunedì, 19 febbraio 2018, 13:57

di eliseo biancalana

Fratelli d'Italia presenterà domani in consiglio comunale un'informativa/denuncia sulla situazione delle RSA lucchesi e chiederà l'istituzione di una commissione di inchiesta. Lo hanno annunciato stamani gli esponenti del partito di Giorgia Meloni durante una conferenza stampa convocata per parlare dei problemi della sanità.

L'informativa è basata su un'indagine che è stata effettuata da Marco Chiari, responsabile locale del partito. "Abbiamo trovato molte cose che non funzionano – ha denunciato l'ex assessore, – le RSA erano un fiore all'occhiello, ora, con questa amministrazione di sinistra, hanno raggiunto un degrado abbastanza eclatante". Sono ben ventiquattro le presunte irregolarità elencate nell'informativa. "Le RSA gestiste dalla cooperativa PROGEST presentano grosse carenze" ha attaccato Chiari, facendo riferimento in particolare al mancato pagamento del canone locativo da dicembre 2016 e a varie inadempienze rispetto a quanto sarebbe previsto dal contratto tra Comune e ditta privata. Sempre secondo l'informativa, la PROGEST starebbe inoltre concedendo a libero mercato cinque posti residenziali presso la Pia Casa in mancanza di una specifica autorizzazione da parte dell'amministrazione comunale (concessione che comunque per FdI sarebbe inopportuna). "Ho fatto richiesta di poter intervenire al consiglio comunale di domani – ha annunciato Chiari. – Richiederemo una commissione d'inchiesta sulle RSA. Il sindaco è responsabile sanitario del territorio, il malfunzionamento dipende da lui".

La conferenza è stata anche l'occasione per una critica a trecentosessanta gradi alla politica sanitaria del centrosinistra in Toscana. "Questo governo della sinistra non sta ben amministrando" ha attaccato Riccardo Zucconi, candidato del centrodestra per il collegio uninominale della Camera a Lucca. Nel mirino dell'aspirante deputato è finita soprattutto la situazione dell'ospedale San Luca di cui ha elencato una serie di criticità: le attese "interminabili", la situazione del pronto soccorso, la carenza di posti letto, la mancanza di primari, la spersonalizzazione del rapporto medico-paziente. "Lo stato sociale sta andando a pezzi – è stato l'affondo di Zucconi, – come FdI abbiamo dedicato al sociale gran parte del nostro programma". Critiche alla situazione della sanità toscana sono venute anche Marina Staccioli (aspirante senatrice) e da Giovanni Donzelli (candidato alla Camera). "La volontà della regione sembrerebbe quella di avere un ospedale per provincia" ha sostenuto la candidata. "Non siamo tutti uguali – ha garantito Donzelli, – noi vogliamo portare il merito dentro la sanità".