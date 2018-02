Politica



Il capitano Gregorio De Falco a Lucca con i candidati del Movimento 5 Stelle

venerdì, 2 febbraio 2018, 17:17

di eliseo biancalana

Presentati oggi all'hotel Palace alcuni dei candidati del Movimento 5 Stelle per le prossime elezioni politiche. Erano presenti Gregorio De Falco, Sara Paglini, Adriano Simoncini, Piero Landi, Sandra Magnani e Gloria Vizzini. A presentarli è stato il parlamentare uscente e candidato nel collegio di Firenze, Alfonso Bonafede.

Sicuramente il volto più conosciuto è quello di Gregorio De Falco, il capitano il cui nome è diventato noto dopo la vicenda della nave Costa Concordia. "Che cos'è il Movimento 5 Stelle? È uno strumento a disposizione dei cittadini per partecipare alla vita politica del Paese e per concorrere con la propria responsabilità a determinarne le azioni e le politiche" ha spiegato De Falco, che ha affermato di essersi candidato per spirito di servizio. "Il Movimento ha costruito un tronco che nasce da una base molto semplice: l'onestà" ha sostenuto. De Falco è candidato al Senato, sia nel collegio uninominale di Livorno, sia come capolista nel collegio plurinominale Toscana 2.

I candidati del Movimento nell'uninominale a Lucca sono Sara Paglini (Senato) e Piero Landi (Camera). "Ho deciso di metterci, oltre la faccia, la testa e il cuore" ha detto Paglini, senatrice uscente. "Io, cittadina normale, che venivo da una vita normale, come la maggior parte dei cittadini italiani, mi sono sentita addosso questo enorme carico - ha affermato a proposito della sua esperienza a Palazzo Madama, – e ho cercato di fare del mio meglio". La parlamentare ha fatto un intervento molto polemico contro i media, il Job Act ("Renzi è arrivato là dove non è arrivato Berlusconi") e le diseguaglianze sociali in Italia.

"Sono particolarmente emozionato" ha invece esordito Landi. Dopo aver parlato della sua carriera di imprenditore e della sua attività di volontariato, ha ricostruito il momento in cui ha deciso di entrare in politica. "Una sera di tre anni fa – ha ricordato – guardai mio figlio mentre stava dormendo e capii che quello che gli stavo cercando di dare non era sufficiente rispetto a quello che oggi noi qui a Lucca abbiamo bisogno, e non solo a Lucca. Abbiamo bisogno di un impegno civico: ci dobbiamo mettere qualcosa di più. E questa assunzione di responsabilità si deve trasformare in una capacità di ascolto dei problemi della gente".

Adriano Simoncini è candidato nel collegio uninominale di Massa alla Camera. "Sono molto orgoglioso di metterci la faccia. Ce la metterò veramente tutta e penso che abbiamo una buona chance di vincere". Sandra Magnani, candidata nel collegio uninominale di Pistoia alla Camera, ha parlato della sua esperienza professionale nel mondo dell'informatica. "Gli italiani sono stati e sono tra i migliori del mondo nella progettazione della tecnologia ad alto valore aggiunto. E queste sono capacità che stiamo perdendo per la carenza di una politica industriale" ha sostenuto. Infine è intervenuta Gloria Vizzini, candidata nel collegio uninominale di Poggibonsi e nel plurinominale alla Camera. "La gente si è allontanata dalla politica, dicono che sono tutti uguali, e un po' hanno ragione. Però gli eletti del Movimento 5 Stelle sono gli unici che hanno rinunciato ai loro privilegi".

Foto di Antonio Clerici