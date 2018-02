Politica



La croce di Marcucci

mercoledì, 28 febbraio 2018, 11:16

di barbara pavarotti

I garfagnini sono un po’ contenti, un po’ esterrefatti. Mai visti tanti politici da queste parti. Per di più, dicono, senza tagliare nastri, visto che di solito li si vede alle varie inaugurazioni. Fra poco la pacchia – o l’invasione, a seconda dei punti di vista – finirà e, con questa, le tante promesse. Il più attivo nel battere il territorio sembra essere ancora una volta il senatore Marcucci, candidato al Senato in quota Renzi e sempre accompagnato dal fidato Baccelli, candidato alla Camera, anche lui in quota renziana. O forse attivi lo sono tutti e il senatore è solo il più abile nel farsi propaganda con video, spot, manifesti e molti altri mezzi, con apparizioni su giornali, tv e comunicati stampa. Pare sia molto difficile per gli altri contendenti ottenere la stessa attenzione e visibilità da parte dei media. Ma anche questo è normale, in un mondo dell’informazione che, a forza di essere troppo allineato, finirà per strangolarsi con le proprie mani.

Di fatto la coppia spopola e va su e giù per paesi, valli e città, si arrampica dovunque. Parla alla folla e non solo. Batte, come promesso, casa per casa, nella ricerca frenetica dell’ultimo voto. Baccelli, a dir la verità, appare un po’ oscurato dalla continua presenza al suo fianco del senatore, almeno come immagine mediatica. Ma il duo corre insieme, si pone come un “pacchetto” da prendere nel suo complesso, con la benedizione di tutti quelli che contano in Garfagnana, in genere schierati Pd e spesso, per rafforzare il concetto, al loro fianco.

La campagna, e pure la montagna, dato l’attraversamento continuo di monti e valli, è freneticamente porta a porta per portare il Verbo il più possibile dovunque. Perché nessuno si senta trascurato. Ecco, in questo video messo su Facebook da Marcucci nella sua pagina pubblica di politico, il senatore che spiega a due anziane signore dove e per chi mettere la croce. Per chi lo vota è la prova di quanto impegno e dedizione lui metta in questa campagna elettorale. Per chi non lo vota è l’esempio, invece, di un atteggiamento invasivo e fin troppo insistente. Le due signore comunque sembrano contente. Come spiega il portavoce di Marcucci, Aldo Rosati, sono la tata del senatore e la sorella della tata. Quindi si gioca in famiglia. La scenetta, col massimo rispetto per i protagonisti, risulta assai divertente.

Video La croce di Marcucci