La lista Insieme incontra Generazione Giovani Lucca

Altri articoli in Politica

sabato, 24 febbraio 2018, 18:57

“La dignità di una persona con la propria personalità, la propria abilità, il proprio status sociale si misura anche, da quanto sia in grado di stare in piedi davanti ad un’altra persona, guardandola negli occhi senza difficoltà”.

sabato, 24 febbraio 2018, 17:11

"Apre lo sportello del Microcredito M5S. Gli altri parlano di imprese e lavoro, noi facciamo qualcosa". Esordisce così il consigliere comunale pentastellato Massimiliano Bindocci

sabato, 24 febbraio 2018, 13:57

L'ospedale San Luca è al collasso, mentre sul futuro del complesso Campo di Marte l'amministrazione Tambellini, a quasi quattro anni dal trasloco della struttura a San Filippo, brancola nel buio. E' quanto emerso nel corso dell'ultimo consiglio comunale voluto dalle opposizioni, in cui SìAmoLucca ha detto la sua e fatto...

sabato, 24 febbraio 2018, 10:38

Emiliano Mari ricorda al popolo lucchese che Forza Nuova fu la prima a scendere in campo in tempi non sospetti contro la costruzione del nuovo ospedale con presidi, volantinaggi, gazebo e con uno striscione esposto durante un consiglio comunale nel lontano 2007

sabato, 24 febbraio 2018, 08:45

I valori appresi in famiglia sono la cosa più importante da portare anche nell’ambito del lavoro. Ad affermarlo è per il Popolo della Famiglia l’avvocato Mauro Domenici candidato alla Camera dei Deputati nel Collegio Uninominale e Plurinominale di Lucca Toscana 1

venerdì, 23 febbraio 2018, 20:17

A pochi giorni dalle elezioni politiche, Conflavoro PMI ha incontrato nella sede di Lucca alcuni dei principali candidati del Movimento 5 Stelle in Toscana. Tra loro il deputato uscente Alfonso Bonafede, in cerca di riconferma alla Camera e probabile ministro della Giustizia di un eventuale governo M5S