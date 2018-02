La lista "Insieme" per il centrosinistra

Altri articoli in Politica

giovedì, 1 febbraio 2018, 09:16

Raccolte le firme necessarie, Il Partito Comunista e' ufficialmente candidato alle prossime elezioni politiche del 4 marzo 2018. Nelle ultime settimane, i militanti del PC e del Fronte della Gioventu' Comunista sono stati presenti nelle piazze e nelle case del popolo di tutta la Toscana impegnandosi per la raccolta delle...

mercoledì, 31 gennaio 2018, 14:12

Nonostante la pioggia l'ex sindaco di Pietrasanta non ha voluto rinunciare a far partire la campagna elettorale davanti al carcere di San Giorgio dove fu detenuto per un certo periodo a causa di alcune accuse da cui poi venne prosciolto

martedì, 30 gennaio 2018, 17:48

L'attuale consigliere comunale Donatella Buonriposi, provveditore agli studi nonché ex candidata a sindaco di Lucca scende in campo con l'ex ministro della Salute Beatrice Lorenzin. Con la Lorenzin anche Francesco Poggi candidato alla Camera

lunedì, 29 gennaio 2018, 21:31

Come anticipato in esclusiva dalla Gazzetta tre giorni fa Piero Landi, 46 anni, amministratore delegato della società cooperativa “Terna artigiani edili” e fondatore dell’associazione “Punto a Capo”, è stato candidato dal Movimento 5 Stelle per il collegio uninominale della Camera

lunedì, 29 gennaio 2018, 16:33

Sarà il capogruppo in Consiglio regionale Giovanni Donzelli a guidare le liste per l'elezione alla Camera dei Deputati di Fratelli d'Italia nei collegi proporzionali della Toscana. Dietro di lui Letizia Giorgianni, presidente dell'Associazione vittime del Salva-banche che ha guidato la battaglia dei risparmiatori di Banca Etruria e che sarà candidata...

lunedì, 29 gennaio 2018, 15:50

Sarà il sindaco del comune di Camporgiano Francesco Pifferi il capolista alla Camera nel Collegio Plurinominale Toscana 1 per la lista Noi con l‘Italia Udc. Al quarto posto l’altra lucchese Alessia Lombardi. Al Senato nel collegio 1 plurinominale correrà invece,in seconda posizione, l’attuale consigliere comunale di Camaiore Michela Rugani