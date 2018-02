Politica



La Pietra: "Solidarietà ai cittadini che vogliono manifestare per la sicurezza della Piana di Lucca"

martedì, 13 febbraio 2018, 10:10

Il candidato al Senato del centrodestra unito per il collegio uninominale di Prato, Pistoia, Montecarlo e Altopascio Patrizio La Pietra dichiara la sua solidarietà verso quei cittadini che intendono manifestare pubblicamente il loro disagio per gli episodi di criminalità che si susseguono quotidianamente.



"Esprimo - esordisce - tutta la mia solidarietà verso chi, esasperato dai continui episodi di criminalità, intende manifestare pubblicamente questo disagio, una condivisione totale e non certo dettata dalle necessità della campagna elettorale".



"Per questo - dice Patrizio La Pietra, candidato al Senato - sono vicino agli abitanti di Altopascio e Montecarlo che non hanno, fino a oggi, ottenuto risposte convincenti anche dai loro rappresentanti in Parlamento, che hanno preferito favorire una immigrazione sconsiderata, scegliendo di tagliare di circa 50mila unità gli organici delle forze dell'ordine per dirottare fondi proprio per alimentare tutto il business legato a questa accoglienza che ha generato disastri sotto tanti profili. Non è certo l'immigrazione l'unica causa di questi continui attentati alla tranquillità delle persone, ma vi concorre in maniera determinante. Queste persone, di fronte a una sinistra egemone in Toscana che vede il governatore Rossi farsi ritrarre felice e sorridente insieme ai sinti, la stessa etnia degli arrestati a Lucca in queste ore, autori di svariati episodi di criminalità ai danni di tante famiglie e tante aziende, hanno capito che c'è bisogno di alzare la voce per fare capire a tutti che non c'è più tempo da perdere e che il problema è gravissimo e serio".



"Da parte mia - conclude - rinnovo la mia determinazione, se sarò eletto, a lavorare per eliminare queste situazioni e queste paure. Altopascio e Montecarlo meritano parlamentari che abbiano ben chiaro che combattere la criminalità è una delle priorità più importanti dell'azione parlamentare e politica".