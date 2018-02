Politica



L'associazione "Sinistra con" punta sui quartieri: sabato inaugura la nuova sede a San Vito

giovedì, 15 febbraio 2018, 11:52

L'associazione "Sinistra con", nata dopo l'impegno elettorale della lista di Sinistra con Tambellini, punta sui quartieri della città per proseguire il suo impegno di attività politica, radicato sul territorio.

Aprirà nel cuore di San Vito, in via Vecchia Pesciatina 1076, proprio in una delle zone più popolose e dai bisogni sociali maggiormente evidenti, la nuova sede dell'associazione: che da subito resterà aperta per tre giorni alla settimana, proprio per rispondere in maniera continuativa e forte alle esigenze dei cittadini.

L'inaugurazione della sede è in programma sabato prossimo, 17 febbraio, alle ore 11: all'appuntamento, al quale è invitata l'intera cittadinanza, parteciperà anche il sindaco Alessandro Tambellini.

"In campagna elettorale ci arevamo assunti l'impegno di restare nei quartieri – spiega l'associazione – Bene, rispettiamo la promessa: e partiamo da San Vito, con l'inaugurazione della nostra prima sede, presente sul territorio. Lo spazio sarà aperto a tutte e a tutti, e vuole diventare uno strumento utile per i cittadini. Il martedì e il giovedì, dalle ore 17,00 alle ore 19,00, ci saranno i nostri volontari; e il sabato mattina, dalle 10,00 alle ore 12,00, i nostri consiglieri comunali: saranno a disposizione per incontrare le persone, ascoltare i problemi e le proposte e per costruire insieme possibili soluzioni".

Uno spazio, quello della nuova sede, che potrà essere utilizzato anche per incontri ed iniziative. "Proseguono infatti anche i nostri momenti di approfondimento e studio – sottolinea l'associazione – L'ultimo, organizzato solo pochi giorni fa, ha preso in esame il reddito di inclusione sociale, e rientra in una iniziativa più articolata sui temi del lavoro e lotta alle povertà".