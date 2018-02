Politica



“Liberi e Uguali” plaude l’azione del sindaco di Pontedera Millozzi

sabato, 10 febbraio 2018, 12:14

Il comitato territoriale di Lucca "Liberi e Uguali" plaude l'azione degli uffici del comune di Pontedera che hanno respinto la domanda di suolo pubblico presentata da FdI perché era stata cancellata la parte della dichiarazione in cui si richiama il rispetto delle “norme nazionali in vigore che vietano la ricostituzione del partito fascista e la propaganda di istigazione all’odio razziale".



"L’episodio di Pontedera - esordisce - è un esempio significativo della pervasione subdola e in malafede di partiti e movimenti neofascisti che si insinuano nella cultura e nelle coscienze dei cittadini per affermare un’ideologia sciagurata che, proprio nel giorno della manifestazione antifascista di Macerata, conviene sottolineare".

"Gli uffici di quel Comune - continua -, giustamente e rigorosamente, hanno respinto la domanda di suolo pubblico presentata da Fratelli d’Italia perché era stata cancellata la parte della dichiarazione, in cui si richiama il rispetto delle “norme nazionali in vigore che vietano la ricostituzione del partito fascista e la propaganda di istigazione all’odio razziale “. Una provocazione evidentemente, sfacciata ed impudente, quella condotta da chi ha formulato la domanda e riempito il modulo a disposizione".

"La reazione di Giorgia Meloni - spiega - è stata un esempio di mistificazione della realtà, mistificazione in cui purtroppo a volte anche persone e organizzazioni democratiche cadono: invece di spiegare perché il suo partito ha cancellato volutamente frasi che richiamano a norme precise sul divieto di ricostituzione del partito fascista, di chiarire se il suo partito accetti e condivida i valori fondanti la Repubblica antifascista nata dalla resistenza, si è presentata come vittima di un atto persecutorio , arrivando all’arrogante richiesta di interventi addirittura delle più alte cariche dello Stato a tutela di diritti che per primo il suo partito ha tentato di calpestare : quello della Repubblica Italiana di non volere MAI PIU’ ideologie e organizzazioni fasciste che minaccino la democrazia. E’ questa l’unica discriminante che definisce il limite oltre il quale non c’è più diritto a manifestare, a partecipare alle istituzioni".

“Liberi e Uguali” - conclude - plaude l’azione del Sindaco di Pontedera e della sua struttura che in modo fattivo, semplice, quotidiano applicano la costituzione e le leggi che da essa discendono, difendendo nei fatti la democrazia del nostro paese. Un esempio da prendere a modello.