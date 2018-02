L'onorevole Roberta Agostini inaugura la sede del comitato elettorale di “Liberi e uguali”

Altri articoli in Politica

mercoledì, 7 febbraio 2018, 19:16

Stefano Baccelli, consigliere regionale e candidato per il centrosinistra alla Camera dei Deputati, nel collegio uninominale che comprende le aree di Lucca, Valle del Serchio, parte della Piana, Massarosa e Viareggio, esprime grande soddisfazione per lo stanziamento di quasi 9 milioni di euro deciso oggi dal Ministero dell'istruzione

mercoledì, 7 febbraio 2018, 16:57

Si è riunita stamani negli uffici di via San Paolino la commissione elettorale che ha proceduto alla nomina dei 348 scrutatori che presteranno il loro servizio negli 86 seggi del Comune di Lucca per le elezioni politiche del 4 marzo

mercoledì, 7 febbraio 2018, 15:40

Riccardo Zucconi, candidato al collegio uninominale per la Camera dei Deputati di Lucca, Versilia, Piana di Lucca e Valle del Serchio interviene in merito alla sanità

mercoledì, 7 febbraio 2018, 14:06

Presentata questa mattina la lista Civica Popolare di Beatrice Lorenzin da Donatella Buonriposi, capolista al Senato per il raggruppamento centrista, al fianco di altri due candidati: l'assessore di Capannori Serena Frediani (anche lei in corsa per il Senato) e l'ex sindaco di Borgo a Mozzano Francesco Poggi (in lista alla...

mercoledì, 7 febbraio 2018, 12:04

Graal di Aldo Grandi, nella qualità di editore di www.lagazzettadilucca.it rende noto che intende pubblicare messaggi elettorali a pagamento per le elezioni politiche 2018 in conformità della legge che regolamenta la vendita degli spazi pubblicitari per propaganda elettorale e nel rispetto delle delibere adottate dall’autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni...

mercoledì, 7 febbraio 2018, 00:30

"Questo è il primo bilancio di previsione della nuova amministrazione Tambellini e credo che rappresenti un buon punto di partenza su cui sviluppare il lavoro nei prossimi anni" ha esordito il vicesindaco Giovanni Lemucchi