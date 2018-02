Politica



Luca Baccelli (LeU): "La vicenda che riguarda la tesi di dottorato della ministra Madia tocca da vicino la nostra comunità"

lunedì, 5 febbraio 2018, 15:06

Il candidato al Senato per LiberieUguali Luca Baccelli interviene in merito alla vicenda che riguarda la tesi di dottorato del ministro Marianna Madia.

"La vicenda accademica che riguarda la tesi di dottorato della ministra Marianna Madia tocca da vicino la nostra comunità - esordisce Luca Baccelli candidato al Senato per LiberieUguali -. Madia è infatti capolista PD nel collegio per la Camera che comprende anche Lucca, mentre al centro della polemica è quella Scuola di Alti Studi IMT che rappresenta il principale investimento della nostra comunità nell'ambito della formazione universitaria.

Oltre il merito, non da poco, di quanto sia o non sia consistente l'ipotesi di un possibile plagio da parte della ministra nella stesura della sua tesi di dottorato, questa vicenda sembra anche interrogare Lucca e gli enti che la amministrano su una realtà formativa che in oltre dieci anni ha drenato molte delle risorse delle istituzioni cittadine. IMT fu fortissimamente voluta dall'allora presidente del Senato Marcello Pera: le grandi risorse economiche avrebbero garantito l'alto livello qualitativo, attirando studiosi di prestigio e assicurando una condizione privilegiata ai dottorandi. Ma questo evidentemente non ha salvaguardato la Scuola da uno spiacevole incidente, che non sembra irrilevante per la sua credibilità - prosegue Baccelli -.

Non da meno, Madia ha ribadito che querelerà il quotidiano che ha sollevato il problema: forse è bene che sia la magistratura a mettere un punto su questa vicenda, anche perché negli articoli non solo si evoca la mancanza di rispetto della deontologia della ricerca e del codice etico di IMT, ma si fa anche riferimento al diritto penale, in particolare alla legge 475 del 1925 sulla "Repressione della falsa attribuzione di lavori altrui da parte di aspiranti al conferimento di lauree, diplomi, uffici, titoli e dignità pubbliche. Comunque le parole della perizia che "assolve" la ministra sostenendo che "è evidente con chiarezza che il settore disciplinare all'interno del quale la tesi si situa tollera comportamenti che altrove sarebbero definiti inaccettabili" non possono che sconcertare - prosegue il candidato al Senato -.

Per parte nostra, nel programma di LiberieUguali, proponiamo di rimettere l'istruzione e la ricerca al centro, tornando a investire nel sistema pubblico, dove l'eccellenza nasce da un lavoro paziente e continuo che coinvolge tutti i giovani capaci e meritevoli senza discriminazioni economiche e sperequazioni. In questo quadro - conclude Baccelli - si dovrà anche riaprire la discussione sulle prospettive dell'alta formazione e della ricerca nel nostro territorio".