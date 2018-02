Politica



Mallegni apre sede Forza Italia, era dal 2015 che azzurri non avevano base operativa

venerdì, 16 febbraio 2018, 22:27

Tre lunghi anni di "assenza". Era dal 2015 che Forza Italia mancava dal centro di Lucca con una sua sede operativa. Dopo la vittoria sfumata per un soffio alle comunali dove azzurri e centro destra sostenevano Remo Santini a sindaco, è tempo di guardare sulla scia dei positivi riscontri in vista delle prossime elezioni politiche.

E' stato Massimo Mallegni, tre volte sindaco di Pietrasanta e candidato al Senato per il centro destra, insieme al coordinatore provinciale, Maurizio Marchetti, al coordinatore dei giovani, Matteo Scannerini e ai consiglieri Marco Martinelli e Simona Testaferrata a rilanciare il protagonismo di Forza Italia in lucchesia. All'inaugurazione della sede in via dei Cavalletti, di fronte al parcheggio dell'ex Lunarotti a Sant'Anna c'erano tanti amici e simpatizzanti.

"Oggi qui Forza Italia riparte. E riparte insieme al centro destra. Tra noi e tutti gli altri c'è una differenza: noi abbiamo dimostrato di saper lavorare nell'esclusivo interesse dei cittadini e delle imprese. In queste settimane – ha spiegato Mallegni – ho trovato tanto entusiasmo. Ho parlato con cittadini ed imprese e sento una grande voglia di cambiamento e rinnovamento. Forza Italia è l'unico partito ad aver messo in campo sindaci, imprenditori ed esponenti del mondo civili con esperienza amministrativa. Non ci sono paracadutati, non ci sono desparecido".

Mallegni ha ricordato il modello di Pietrasanta: "Prendete l'esempio di Pietrasanta: io voglio esportare quel modello amministrativo e quella praticità che l'hanno trasformata in una delle città minori dove si vive meglio al mondo in tutta la provincia. Qui, a Lucca, abbiamo mancato per poco un risultato straordinario ma il vento spinge a nostro favore e ora più che mai abbiamo l'occasione di eleggere, per la prima volta dopo tanto tempo, un sindaco al Senato. Uno di voi". Mallegni ha ricordato la necessità di "impegnarsi al fine di consentire al territorio di meritarsi una dignità politica che è mancata in questi anni. Io posso essere una leva decisiva per questa terra monocolore. Da qui possiamo aprire una nuova stagione di politica onesta e concreta". Info su www.massimomallegni.com