Politica



Mallegni (FI) a Conflavoro Lucca contro il "ricatto di Stato"

venerdì, 23 febbraio 2018, 13:01

Un "ricatto di Stato". Lo ha definito così Massimo Mallegni, Forza Italia, candidato al Senato della Repubblica per il centro destra nel collegio Toscana 5 (Massa Carrara e Lucca) e capolista nel collegio Toscana 1 (Massa Carrara, Lucca, Pistoia, Prato e Firenze) in occasione dell'incontro con gli imprenditori di Conflavoro a Lucca l'onere della prova che scarica sui cittadini il compito di dimostrare (o di non essere) in una certa situazione fiscale. "L'inversione dell'onere della prova – ha spiegato agli imprenditori – è un tema importante su cui interverremo quando saremo al governo. Oggi, nel nostro paese, è il cittadino o l'impresa che devono dimostrare di essere in regola quando Equitalia o gli organi preposti ti bussano alla porta. Non credo sia giusto: sei tu, Stato Italiano, che devi dimostrare che io ti ho fregato e non viceversa perché tu, Stato, sei al mio servizio. Siamo di fronte ad un concetto arcaico dove tutti siamo colpevoli a prescindere. Anche i contribuenti onesti finiscono dentro questo ingranaggio ed anche i contribuenti onesti, che dimostreranno che non devono nulla, hanno l'obbligo di versare il 33% di quanto contestato per vederseli magare tornare indietro dopo 10 anni. Tutto, di solito, – ha spiegato – si chiude con una transazione perché la burocrazia deve essere giustificata e alla fine anche gli onesti sono un pizzico disonesti".

Altro tema il reset fiscale che rientra nell'ambito della riforma fiscale che prevede l'introduzione della flat tax al 23%: "Quando si cambia il sistema fiscale - ha spiegato - il sistema fiscale di prima non esiste più. Bisogna che si chiudano queste vicende, per avere una pace fiscale e cominciare con le nuove norme. In Italia ci sono 21 milioni di cittadini che hanno una pendenza nei confronti del fisco e che lo Stato fatica a recuperare. Noi contiamo di recuperare almeno 10 miliardi in un colpo solo nel primo anno quando negli ultimi 10 anni le sanatorie hanno portato ad un recupero di appena 35miliardi di euro. Come? Con una trattativa diretta sostenibile dal contribuente". Info www.massimomallegni.com