Politica



Mallegni (FI), nuovo comitato elettorale e comizio "vecchio stile"

giovedì, 22 febbraio 2018, 11:33

Un comizio in vecchio stile, tra la gente, improvvisato ed una sede nel cuore delle mura per tornare a parlare di politica, quella sana, responsabile e concreta, di cui i cittadini hanno un estremo bisogno. Una politica incentrata su meno tasse e sulla rivoluzione fiscale della flat tax al 23%, per tutti, più sicurezza con più agenti e più investimenti in videosorveglianza e illuminazione pubblica, una sanità a misura di paziente che non deve "subire i tagli dei burocrati" ed un ritorno al territorio. E' andato in scena di fronte alla nuova sede del comitato elettorale in via Calderia, a due passi da Piazza San Michele, che sostiene Massimo Mallegni al Senato della Repubblica, il comizio del tre volte sindaco di Pietrasanta. Mallegni è candidato per il centro destra nel collegio uninominale Toscana 5 che comprende Lucca e Massa Carrara e capolista nel listino proporzionale per Forza Italia nel collegio Toscana 1 che comprende Lucca, Massa Carrara, Pistoia, Prato e Firenze.

Tanti i simpatizzanti di Forza Italia che hanno voluto saperne di più sul programma e sul ruolo di Mallegni per il territorio in qualità di futuro senatore. Mallegni ha illustrato le modalità di voto e l'importanza di barrare il simbolo di Forza Italia per assicurare al paese la leadership al centro destra e l'attuazione del programma. Presenti all'inaugurazione il coordinatore provinciale, Maurizio Marchetti, il coordinatore dei giovani, Matteo Scannerini e comunale, Gianluca Ghiglioni ed il consiglieri comunali Marco Martinelli e Simone Testaferrata.

"A Lucca abbiamo mancato l'obiettivo per un millimetro. – ha spiegato – I cittadini finalmente hanno un'alternativa al centro sinistra che qui, in questa provincia, ha fatto il belle e cattivo tempo per troppo tempo. I cittadini non sono più abituati a parlare con chi dovrebbe rappresentarli in parlamento. Il parlamentare dovrebbe avere lo stesso atteggiamento di un consigliere comunale". E sulla sinistra: "la sinistra è affezionata ai poveri. Quando governano loro aumentano sempre. E' più facile governare chi sta male e ha meno, elargendo mancette. Il nostro elettore – ha spiegato – pretende da noi il doppio di quello che si aspetta da altri". E sui grillini: "i 5 stelle possono candidare anche un gatto. E' un voto di protesta e la politica ha le sue colpe. Ma questo è un momento di responsabilità del paese. I cittadini – ha concluso – si stanno rendendo conto della loro offerta e della loro preparazione. Andare in Parlamento con 20 mi piace lo trovo assurdo: anche mia mamma è onesta ma non credo sia in condizione di fare la deputata...". Info su www.massimomallegni.com