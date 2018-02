Politica



Mallegni (FI) replica a Marcucci: "Ha capito fischi per fiaschi". E gli spedisce il suo libro

lunedì, 26 febbraio 2018, 11:12

Fischi per fiaschi. Il candidato al Senato, Massimo Mallegni, Forza Italia replica ad Andrea Marcucci, Partito Democratico, presidente della commissione cultura uscente e candidato al Senato nello stesso collegio. Mallegni è stato sindaco di Pietrasanta per tre mandati. Incarico che invece non ha mai ricoperto il candidato del Pd.



"La mia analisi e la mia proposta parte da un'esperienza diretta e di lungo corso all'interno della pubblica amministrazione. Solo chi ne è stato parte dell'ingranaggio può comprendere. E capisco perché lui non l'abbia colta al volo. Il Senatore Marcucci ha capito fischi per fiaschi. Non ho mai affermato che i comuni sotto i 50mila abitanti siano inutili, ho anzi detto esattamente il contrario ovvero che per migliorare la loro sostenibilità nell'erogazione di servizi ai cittadini, visti i tagli ed i prelievi imposti dal governo Renzi nel 2013, dovrebbero associare alcune funzioni strategiche anche in un'ottica di razionalizzazione dei costi e delle risorse. Penso che sia inutile avere 5 comandanti della Polizia Municipale, 5 Segretari Generali, 5 figure di tutto quando ne basterebbe soltanto una a coordinamento nei territorio omogenei. Penso che sia inutile sprecare risorse della comunità per moltiplicare servizi ed uffici che spesso non hanno il personale adeguato, a volte anche formato, per eseguire per esempio un appalto di messa in sicurezza. Ho detto esattamente il contrario: che i comuni sono l'elemento di coesione delle comunità, gli interlocutori diretti dei cittadini e l'unico punto di contatto con la politica. Invierò personalmente al Senatore Marcucci il libricino, appena 90 pagine e di facile lettura, che ho redatto dove spiego il mio punto di vista così che anche lui potrà comprendere come funziona un comune ed in generale gli enti comunali".