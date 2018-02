Politica



Marcucci e Baccelli danno la carica al Pd: "L'esperienza di governo merita di continuare"

giovedì, 8 febbraio 2018, 21:19

di eliseo biancalana

È stata inaugurata a Palazzo Ducale la campagna elettorale del Partito Democratico per le prossime elezioni politiche del 4 marzo. Presenti Andrea Marcucci, in corsa per il collegio del Senato di Lucca e Massa Carrara, e Stefano Baccelli, candidato alla Camera nell'uninominale a Lucca.



"È una campagna elettorale difficile" ha esordito Marcucci, parlamentare uscente. "Il Paese ha difficoltà a ricordare dove eravamo cinque anni fa con Berlusconi" ha continuato, accusando il centrodestra di aver lasciato una situazione economica negativa e di presentarsi oggi con una coalizione incoerente. Marcucci non ha risparmiato critiche pure al Movimento 5 Stelle, di cui ha messo in dubbio la sensatezza del programma. Positivo invece il giudizio sul lavoro dei governi a guida PD. "L'Italia è ripartita" ha sostenuto, citando i dati della crescita economica. Per Marcucci l'esperienza dei governi di centrosinistra deve continuare. "Se andremo io in Senato e Baccelli alla Camera avremo a cuore il futuro del nostro territorio" ha garantito. "Questa battaglia la possiamo vincere insieme, abbiamo bisogno del vostro impegno" è stato l'appello ai sostenitori presenti.



Più incentrata sulla sua passata esperienza di presidente della provincia di Lucca, l'intervento del consigliere regionale Baccelli. "Per far politica ci vuole competenza e conoscenza" ha sostenuto, rivendicando la propria conoscenza del territorio. Ha in particolare ricordato il proprio impegno per realizzare il nuovo ponte sul Serchio, per l'edilizia scolastica e per il rafforzamento degli argini del fiume. "Per fare l'interesse dei cittadini e della comunità non ci vuole improvvisazione" ha insistito. "Io e Andrea faremo tutto il possibile (nella legalità) per vincere queste elezioni" ha promesso, ma ha chiesto al partito di impegnarsi.



Ad affiancare i due candidati sul palco il segretario territoriale del PD Mario Puppa, il segretario di Lucca Renato Bonturi. Presenti il presidente della provincia Luca Menesini, il sindaco Alessandro Tambellini e altri amministratori locali.