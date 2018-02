Politica



Massimo Mallegni (Forza Italia) e Riccardo Zucconi (Fratelli d'Italia) a Lucca per presentare il loro programma

martedì, 6 febbraio 2018, 18:23

Tornare ad una provincia che conti a livello regionale e nazionale, libera da condizionamenti, attenzione alle infrastrutture che da decenni vengono promesse e non realizzate dal centrosinistra anche per le grandi divisioni al proprio interno. E poi l'introduzione della flat tax per alleggerire il carico fiscale su cittadini e imprese, la stretta sull'immigrazione, un sistema sanitario più efficace e una burocrazia più snella. Sono alcune delle priorità del programma di Governo lanciate da Massimo Mallegni (Forza Italia) e Riccardo Zucconi (Fratelli d'Italia), candidati del centrodestra nei collegi uninominali rispettivamente per la Camera e il Senato, durante la loro prima uscita pubblica a Lucca. L'occasione è stato l'incontro promosso dalla lista civica SìAmoLucca alla chiesina dell'Alba, organizzato allo scopo di confrontarsi con due dei protagonisti della competizione per il Parlamento, e a cui hanno preso parte numerose persone. Sia Mallegni che Zucconi hanno poi sottolineato e riconosciuto l'importanza del ruolo el presidente di SìAmoLucca, Remo Santini, come prezioso collante della coalizione sia alle recenti amministrative ma anche e soprattutto per il futuro. Presenti alla serata anche alcuni esponenti della lista civica Lucca in Movimento.

Tante le domande della platea, con oltre due ore di dibattito e confronto, a dimostrazione di come sia grande l'interesse verso una tornata elettorale, quella del 4 marzo, che può cambiare gli equilibri politici anche sul nostro territorio. I presenti hanno auspicato una presenza costante dei parlamentari in lucchesia anche dopo le elezioni, per un necessario coordinamento tra il Governo nazionale e il territorio, oltre che con gli eletti nelle amministrazioni locali.