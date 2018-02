Minniti (Lega): "L’amministrazione Tambellini ha preso in giro i lavoratori delle residenze per anziani"

Altri articoli in Politica

“Martedì 20 febbraio, ben due consigli comunali straordinari sono stati messi in uno solo, con riunione pomeridiana per la questione della RSA e serale per ospedale e sanità. Oltre altre pratiche mica tanto secondarie, come il regolamento tariffa rifiuti” così esordisce il consigliere comunale del M5S Bindocci

Gloria Vizzini, candidata M5S dell'area lucchese e Massimiliano Bindocci, consigliere comunale M5S a Lucca, intervengono in merito al taglio della regione di 45 milioni di euro sul personale sanitario

Prosegue il ciclo di incontri Dillo all’Assessore/a nelle frazioni e nei quartieri con le date già programmate per i mesi di febbraio, marzo e aprile. La prossima settimana ciascun assessore sarà presente in una delle sedi decentrate e sarà quindi il punto di riferimento per i cittadini delle relative aree...

l consigliere comunale Fabio Barsanti, candidato alla Camera per CasaPound Italia, commenta l'arresto - il quarto - di un richiedente asilo a Lucca. Il nigeriano Alì Suleyman è stato infatti arrestato quattro volte in tre settimane, per reati che vanno dallo spaccio alla resistenza a pubblico ufficiale, e sempre rimesso...

Sabato 17 febbraio, alle ore 17.30, alla sede provvisoria del circolo Arci Sant'Anna (via Pisana 1231/b, in una traversa accanto alla caserma della Guardia di Finanza), Potere al Popolo Lucca organizza "C'hai la salute e te la vuoi rovinà", un incontro - dibattito sul modello sanitario toscano, tra tagli e...

Questo il duro monito pronunciato dalla Consigliera comunale di Lucca in Movimento Serena Borselli. “L’idea di rivedere la gestione e la spesa sanitaria toscana, di cui la sanità lucchese è semplicemente figlia e vittima, ha certamente un senso"