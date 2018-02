Minniti (Lega): "L’amministrazione Tambellini ha preso in giro i lavoratori delle residenze per anziani"

Altri articoli in Politica

venerdì, 16 febbraio 2018, 22:27

Tre lunghi anni di "assenza". Era dal 2015 che Forza Italia mancava dal centro di Lucca con una sua sede operativa. Dopo la vittoria sfumata per un soffio alle comunali dove azzurri e centro destra sostenevano Remo Santini a sindaco, è tempo di guardare sulla scia dei positivi riscontri in...

venerdì, 16 febbraio 2018, 17:08

“Martedì 20 febbraio, ben due consigli comunali straordinari sono stati messi in uno solo, con riunione pomeridiana per la questione della RSA e serale per ospedale e sanità. Oltre altre pratiche mica tanto secondarie, come il regolamento tariffa rifiuti” così esordisce il consigliere comunale del M5S Bindocci

venerdì, 16 febbraio 2018, 14:56

Gloria Vizzini, candidata M5S dell'area lucchese e Massimiliano Bindocci, consigliere comunale M5S a Lucca, intervengono in merito al taglio della regione di 45 milioni di euro sul personale sanitario

venerdì, 16 febbraio 2018, 14:51

Prosegue il ciclo di incontri Dillo all’Assessore/a nelle frazioni e nei quartieri con le date già programmate per i mesi di febbraio, marzo e aprile. La prossima settimana ciascun assessore sarà presente in una delle sedi decentrate e sarà quindi il punto di riferimento per i cittadini delle relative aree...

venerdì, 16 febbraio 2018, 13:05

l consigliere comunale Fabio Barsanti, candidato alla Camera per CasaPound Italia, commenta l'arresto - il quarto - di un richiedente asilo a Lucca. Il nigeriano Alì Suleyman è stato infatti arrestato quattro volte in tre settimane, per reati che vanno dallo spaccio alla resistenza a pubblico ufficiale, e sempre rimesso...

venerdì, 16 febbraio 2018, 10:23

Sabato 17 febbraio, alle ore 17.30, alla sede provvisoria del circolo Arci Sant'Anna (via Pisana 1231/b, in una traversa accanto alla caserma della Guardia di Finanza), Potere al Popolo Lucca organizza "C'hai la salute e te la vuoi rovinà", un incontro - dibattito sul modello sanitario toscano, tra tagli e...