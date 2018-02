Politica



Nedo Poli candidato alla Camera nel collegio Lazio 2

mercoledì, 14 febbraio 2018, 12:21

Con la presentazione dei candidati è ufficialmente partita la campagna elettorale della lista di centrodestra Noi con l’Italia Udc.

Alla Camera dei Deputati nel collegio plurinominale Toscana 1 correranno il sindaco di Camporgiano Francesco Pifferi Guasperini e Alessia Lombardi.

Al Senato della Repubblica invece è candidata nel collegio plurinominale la camaiorese Michela Rugani. Anche l’onorevole Nedo Lorenzo Poli è candidato nel collegio plurinominale Lazio 2, che comprende le provincie di Latina e Frosinone.

“La candidatura di Poli – hanno commentato i vertici locali del partito – è stata fortemente voluta dal Segretario Nazionale Lorenzo Cesa per l’impegno profuso dal deputato in tutti questi anni sul nostro territorio, ma anche a livello nazionale dove si è impegnato in settori nevralgici e strategici come lavoro e il comparto previdenziale. Da oggi per noi parte una capillare campagna elettorale perché crediamo che questo progetto politico possa finalmente portare l’Italia ad una politica della concretezza e non delle promesse”.