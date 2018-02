Noi con l'Italia: tutti i candidati per la Toscana

Altri articoli in Politica

domenica, 4 febbraio 2018, 11:55

Fortunato Angelini, per il gruppo di minoranza in assemblea, chiama in causa la regione perché faccia chiarezza sulla regolarità di alcuni decreti adottati dal presidente del Consorzio Toscana Nord

sabato, 3 febbraio 2018, 18:33

Summer, nessuno immaginava la cessione? Quanto sarà stato il valore aggiunto dalla convenzione? Per Lucca che cambia? Sono queste le domande che si pone il rappresentante dei Pentastellati in consiglio comunale

sabato, 3 febbraio 2018, 17:12

Il candidato al collegio uninominale della Camera dei Deputati per Lucca, Versilia, Piana e Valle del Serchio Riccardo Zucconi, espressione di tutto il centrodestra unito, commenta i sondaggi pubblicati e diramati in queste ore da organi di informazione e istituti di rilevazione che lo danno nettamente in vantaggio sui suoi...

sabato, 3 febbraio 2018, 17:02

Il segretario territoriale Uil Fpl di Lucca, Pietro Casciani, e il coordinatore Uil-Fpl Alessandro Di Vito difendono l'ortopedia del San Luca invitando tutti a non fare della polemica gratuita verso una struttura così complessa

sabato, 3 febbraio 2018, 13:35

La commissione lavori pubblici e ambiente del Consiglio comunale ha effettuato un sopralluogo sui cantieri, assieme all'assessore Celestino Marchini e alla funzionaria tecnica incaricata di seguire i lavori: gli amministratori hanno potuto così verificare l'andamento del programma, nonché monitorare i progetti e le tempistiche delle lavorazioni in corso

venerdì, 2 febbraio 2018, 17:17

Presentati oggi all'hotel Palace alcuni dei candidati del Movimento 5 Stelle per le prossime elezioni politiche. Erano presenti Gregorio De Falco, Sara Paglini, Adriano Simoncini, Piero Landi, Sandra Magnani e Gloria Vizzini