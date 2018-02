Politica



Piero Landi non è un mostro

martedì, 20 febbraio 2018, 19:08

di barbara pavarotti

Questo è un articolo non politico, ma rivolto alla nostra comunità. Siccome Piero Landi, ex candidato 5 Stelle, non ha ammazzato nessuno, non ha violentato o rubato alcunché, la comunità, se fosse tale, dovrebbe smetterla di fare la caccia alle streghe ed essere con lui solidale.

Intendiamoci. Lui ha fatto malissimo a candidarsi coi 5 Stelle pur essendo massone. O almeno mettendosi “ in sonno” una volta accettata la candidatura. Qualunque altro partito lo avrebbe accolto a braccia aperte, perché gli altri non hanno questa regola: “via i massoni”. Lo sapeva, sapeva che i 5 Stelle sono così e quindi ha sbagliato. Provocando un danno enorme innanzitutto a se stesso, perché ora il Movimento gli chiederà i danni, che non saranno pochi economicamente parlando. Anzi, probabilmente, lo rovineranno. Poi al Movimento, perché le campagne elettorali non sono uno scherzetto. E’ in gioco chi deve governare l’Italia. Quindi i candidati devono sapere che non possono bluffare. Se aderiscono a un partito, devono conoscerne regole e accettarne i diktat e i valori. Poi, si sa che in campagna elettorale esce di tutto di più sui candidati, che il fuoco dei partiti avversari è distruttivo. A volte ritenuto benefico, come nel caso dei 5 Stelle che così fanno pulizia, a volte no. Naturalmente, a questo sfacelo, in cui ogni giorno spunta fuori qualche candidato o esponente di partito di centrodestra o centrosinistra indagato per corruzione o altro, gli italiani hanno fatto il callo e vanno a votare turandosi il naso. Ma questa è un’altra storia.

Che è successo dunque con Piero Landi? Che a lui i valori dei 5 Stelle sono piaciuti tantissimo, al punto da voler impegnarsi in prima persona. Creando così un grande attrito con gli attivisti storici che si sono visti catapultare “l’alieno”. Lui, però, l’alieno ha il cuore grande e davvero pensava di fare il bene della propria terra. Ma il “peccato” originale c’era ed è saltato fuori, era inevitabile, i segreti non esistono, e quindi via, espulso dal Movimento, rinuncia ufficiale alla candidatura davanti alla procura della Repubblica. Danno immenso per l’immagine del Movimento, nella valle e in Lucchesia, per le elezioni senza un candidato.

Ora però ci sono due elementi da valutare. Se gli attivisti storici non sono stati presi in considerazione, forse dovrebbero mettersi una mano sulla coscienza e ammettere di aver inciso nulla o quasi nella vita politica della valle. Ammettere cioè la propria impreparazione anziché alzare i toni contro scelte piovute dall’alto. Perché in altri territori non è stato così, vedi la vicina Massa Carrara. I duri e puri del Movimento forse dovrebbero rendersi conto che, se valevano e si fossero impegnati, avrebbero fatto strada. Non sempre si può accusare il “padre” cattivo che non li ha valorizzati o la deviazione del Movimento che non rispetta le proprie origini.

L’altro elemento è che non si possono crocifiggere le persone. Landi ha sbagliato, non ha detto la verità, ne sta pagando e ne pagherà tutte le conseguenze, ma farne un demonio proprio no. I demoni sono altri: gli evasori fiscali, chi ruba e chi ammazza, chi violenta le donne e le uccide. Chi gestisce il potere per i comodi propri e chi specula sulle spalle dei poveracci.

Dove è finita la solidarietà in questa valle? Quando si è smesso di pensare che tutti siamo una famiglia? Che è successo a questo territorio dove un tempo, alla fin fine, ci si voleva bene tutti? Landi ha mentito al Movimento, ha mentito all’Italia, ma c’è di molto peggio nel quadro politico nazionale, anche se questa non è certo una giustificazione.

Siamo una società che si vanta di dare una seconda possibilità anche agli ergastolani, in cui alle elezioni corre un partito neo costituito, Potere al popolo, che vuole abolire il 41 bis, il carcere duro per i mafiosi, e l’ergastolo, e noi che facciamo? Diamo addosso a Landi perché ha mentito ai 5 Stelle. Ok, pagherà tutto, ma ora dobbiamo aiutarlo. A uscire di casa a testa alta, a riprendere il suo lavoro, la sua piccola azienda, aiutarlo anche a recuperarlo questo lavoro e deve essere questo il compito degli amministratori.

Questo è il senso di una comunità non divisa, non faziosa. La politica, l’appartenenza ai vari schieramenti già di suo crea faziosità e lacerazioni. Ma in Garfagnana e valle del Serchio, dove ci si conosce tutti, dove alla fine prevalgono gentilezza e accoglienza, no, questo non deve accadere.

La base 5 Stelle è tanto arrabbiata? Ha una strada sola. Rimboccarsi le maniche e far vedere quanto vale: sarà la cittadinanza a giudicare. E non sarà Piero Landi a inficiare il valore del Movimento e a impedire che chi vuole votare 5 Stelle non lo faccia. Altrimenti saremmo alle solite: si vota la persona e non l’idea. E questo, anche se la politica è sempre più personalizzata, lo sappiamo tutti, è sbagliato.

Chi non ha sbagliato una volta nella vita, alzi la mano. Compresi gli illustri candidati rimasti in gara. Sbagliare è umano, perseverare è diabolico. Questa terra deve recuperare tanto. Innanzitutto la solidarietà interna e basta di farsi dividere dalla politica.