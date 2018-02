Politica



Potere al Popolo in piazza per augurare a tutti e tutte un buon San Valentino

mercoledì, 14 febbraio 2018, 16:16

Oggi pomeriggio, 14 febbraio, gli attivisti e simpatizzanti di Potere al Popolo hanno riempito Piazza San Frediano, per augurare a tutti e tutte un buon San Valentino all’insegna dell’amore in ogni sua forma, "anche di quelle - si legge nel comunicato di Potere al Popolo - che sono dimenticate, annullate, marginalizzate, mortificate dall’azione congiunta di cultura sessista e legislazione ingiusta. L’Italia è uno dei pochi paesi europei dove non esiste una legge contro l'omotransfobia che punisca chi insulta o esercita violenza psicologica o fisica contro persone gay, lesbiche, bisessuali, transgender - prosegue la nota - . Un disegno di legge sul tema, giace dal 2013 in Parlamento, dato che PD, 5 stelle e destre varie, con un tacito accordo, hanno deciso di non approvarlo. Del resto, la stessa legge sulle unioni civili, giunta nelle aule di Camera e Senato dopo anni di lotte del movimento lgbt, è stata approvata solo annullando la possibilità di adottare il figlio del partner, grazie alla "santa alleanza" tra una quarantina di deputati "cattodem" (cattolici del PD) e la destra. I 5 stelle - prosegue il comunicato - , per non "sporcarsi le mani", sono rimasti alla finestra, mentre Grillo non perde occasione per sparare battute omotransfobiche. Il PD, è lo stesso partito che a Bologna, nel collegio uninominale della Camera, candida Pier Ferdinando Casini, ex alleato di Forza Italia, Lega e Fratelli d'Italia e, soprattutto, grande sostenitore (ha partecipato a tutte le edizioni) del Family Day, manifestazione palesemente contro le persone lgbt, organizzata da vari gruppi dell'integralismo cattolico. Come Potere al Popolo - spiegano -, riteniamo che le questioni lgbt riguardino tutti, indistintamente. Per questo proponiamo che sia adottata al più presto una legge contro l'omotransfobia, che tuteli le persone lgbt sul lavoro e nella società; sia introdotto nel nostro ordinamento il matrimonio egualitario e il riconoscimento pieno dell'omogenitorialità, anche con la ridefinizione dei criteri di adozione, per consentire a single e persone omosessuali di accedervi; si proceda alla revisione della Legge 164/1982, che disciplina il mutamento del sesso da uomo a donna e da donna a uomo, in modo che alle persone transgender sia riconosciuto il diritto all'autodeterminazione, ossia - concludono - la possibilità di scegliere il proprio genere anagrafico senza essere costrette a sottoporsi a trattamenti medici indesiderati".