Politica



Riccardo Zucconi, un imprenditore contro "la burocrazia politica" del PD

lunedì, 5 febbraio 2018, 14:49

di eliseo biancalana

"Voglio portare la mia esperienza di imprenditore in politica". Parole di Riccardo Zucconi, candidato del centrodestra nel collegio uninominale di Lucca alla Camera e segretario provinciale di Fratelli d'Italia. Presso la Caffetteria Turandot in piazza San Michele, Zucconi si è presentato oggi ai giornalisti affiancato dalla moglie Antonella Pesetti, dal consigliere regionale Giovanni Donzelli e dal segretario di Fratelli d'Italia a Lucca Marco Chiari. Presente anche la consigliere regionale Marina Staccioli, candidata al Senato.

"Il mio impegno non nasce dall'idea di fare carriera politica" ha subito chiarito Zucconi. Nato a Camaiore, 61 anni di età, ha alle spalle una lunga carriera imprenditoriale nel settore turistico, iniziata a 23 anni come gestore di uno stabilimento balneare a Forte dei Marmi, per proseguire ancora oggi. Nel mezzo sono state diverse le attività da lui organizzate, dagli alberghi ai ristoranti. Nel 2008 si è impegnato nel rilancio del noto Caffè Margherita di Viareggio. I suoi interessi imprenditoriali lo hanno portato a guardare anche a Lucca, dove non nasconde che sarebbe sua ambizione rilevare lo storico Caffè di Simo.

Zucconi ha contrapposto la sua esperienza imprenditoriale alla "burocrazia politica". Secondo il candidato, quella del centrosinistra a Lucca sarebbe un'esperienza di "malgoverno". "Il PD ha prodotto una classe politica inefficiente" ha affermato. Tante le situazioni di malfunzionamento, dalla sanità ("fa acqua da tutte le parti" ha sostenuto) al sociale ("le situazioni di disagio aumentano"). In economia, Zucconi propone di ridurre la pressione fiscale per consentire agli imprenditori di creare lavoro per i giovani. Ai candidati del centrosinistra che rivendicano la loro competenza, Zucconi ribatte che "le capacità amministrative vanno dimostrate nei fatti". Anche il candidato del centrodestra ha comunque un'esperienza istituzionale alle spalle, essendo stato da giovane consigliere della Democrazia Cristiana a Camaiore. È stato in seguito tra i primi aderenti a Forza Italia, per poi approdare nel 2012 al partito di Giorgia Meloni.

In caso di elezione, Zucconi si è impegnato a portare in parlamento le istanze dei lucchesi. "Abbiamo bisogno di imprenditori che lavorino sul territorio, come lui e Mallegni" ha affermato Chiari. Donzelli (che è anche candidato di Fratelli d'Italia nel proporzionale alla Camera) ha ricordato l'impegno del partito sul tema dell'immigrazione e ha attaccato la Croce Rossa per come gestisce la tendopoli della Tagliate, annunciando l'intenzione di smantellarla. Per quanto riguarda gli scenari post voto, da Fratelli d'Italia è venuto un secco no a ogni forma di "inciucio": il 18 febbraio tutti i candidati del partito si troveranno a Roma per firmare l'impegno solenne a non sostenere governi non scelti dagli elettori.