Politica



Richiesto consiglio comunale straordinaria sulla sanità su iniziativa di Massimiliano Bindocci

venerdì, 2 febbraio 2018, 16:37

Il consigliere comunale Massimiliano Bindocci ha presentato alla presidenza del consiglio comunale di Lucca la richiesta di un consiglio straordinario, condivisa con tutti i consiglieri di opposizione presenti, suffragata da undici firme su dodici consiglieri (manca solo l’adesione di Martinelli che era assente per malattia).

“Una delle paure più grosse per un cittadino già oberato di tasse, balzelli e tariffe abnormi – commenta Bindocci - è quello di diventare, proprioquando è più debole, un paziente vittima della burocrazia e delleinefficienze, cosa che accade spesso quando incappa nella necessità didover ricorrere alle cure della sanità Toscana. Sono noti gli episodi degli appuntamenti dati a molti mesi di distanzaanche per patologie gravi, spesso anche con la complicazione doveressere visitato o di fare analisi a centinaia di chilometri, un pazienteitinerante insomma, un pacco il cui tempo non vale molto”.

“Negli ospedali poi solo i sacrifici del personale consentono di darealla degenza un volto umano, e questo nonostante turnazioni, orari, ecarichi di lavoro abnormi, questa è la conseguenza di scelte politicheregionali sbagliate, che devono essere ripensate.Nel frattempo con convenzioni o di fatto si privilegia la sanitàprivata. Da queste problematiche nasce la necessità che il comune a Lucca assumaun ruolo di primo piano per affrontare la cosa e rendere l’ospedale –apartire dal pronto soccorso - in grado di accogliere i lucchesi chedevono andarci - anche se ad oggi non ha risolto nemmeno la questionedel parcheggio”.

“Sempre su questa materia come Movimento 5 Stelle si è organizzato unmomento di approfondimento per lunedì prossimo con un confronto con leassociazioni e i comitati sanità, con una ispezione presso l’OspedaleSan Luca e successivamente un dibattito pubblico che si svolgerà aCapannori presso la sala in piazza Aldo Moro. All’iniziativa parteciperanno oltre ai candidati del Movimento 5Stellealle prossime elezioni politiche, i consiglieri regionali GabrieleBianchi e Andrea Quartini, il parlamentare Luigi Gaetti ed il portavocedel comune di Lucca”.