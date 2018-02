Roberto Speranza incontra la città di Lucca

Altri articoli in Politica

lunedì, 19 febbraio 2018, 21:40

Clamorosa gaffe in consiglio comunale questa mattina a Viareggio dove il nome della principessa reale Mafalda di Savoia, uccisa dai nazisti a Buchenwald nel 1944, è stato cancellato da un elenco di persone cui intestare una via

lunedì, 19 febbraio 2018, 16:25

"Il nostro paese sta subendo un calo demografico sempre più drammatico. Se non vogliamo che il popolo italiano si estingua, bisogna intervenire subito. Diamo 500 euro al mese per ogni nuovo figlio di italiani, i soldi ci sono". A dichiararlo è Riccardo Bergamini, candidato al Senato per CasaPound Italia

lunedì, 19 febbraio 2018, 16:01

La chiederà nella seduta del consiglio comunale aperto il segretario di Fratelli d’Italia, Marco Chiari, il quale ha chiesto di poter intervenire per presentare una dettagliata informativa-denuncia sulla gestione dei centri di assistenza per gli anziani e i lungodegenti.

lunedì, 19 febbraio 2018, 15:58

Non usa mezzi termini il candidato del centrodestra per la Camera, Riccardo Zucconi. Il candidato, segretario provinciale di Fratelli d’Italia, si impegna a mettere gli interventi per la sanità pubblica al centro della sua azione di deputato

lunedì, 19 febbraio 2018, 15:00

E' stato pubblicato in questi giorni l'avviso pubblico per presentare le autocandidature relative alla nomina in enti, aziende e istituzioni come rappresentante del Comune di Lucca. L'avviso, che è consultabile online sul sito del Comune, discende dall'atto di indirizzo votato dal consiglio comunale all'inizio del mese di dicembre

lunedì, 19 febbraio 2018, 13:57

Fratelli d'Italia presenterà domani in consiglio comunale un'informativa/denuncia sulla situazione delle RSA lucchesi e chiederà l'istituzione di una commissione di inchiesta. Lo hanno annunciato stamani gli esponenti del partito di Giorgia Meloni durante una conferenza stampa convocata per parlare dei problemi della sanità