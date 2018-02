Serena Borselli (Lucca in Movimento): “La sanità lucchese emblema del fallimento del modello toscano”

Altri articoli in Politica

giovedì, 15 febbraio 2018, 18:50

Piero Landi, imprenditore, candidato alle prossime elezioni politiche per il Movimento 5 Stelle, è stato espulso dopo le indiscrezioni sulla sua appartenenza alla loggia Francesco Burlamacchi di Lucca

giovedì, 15 febbraio 2018, 14:36

Il candidato per il centrodestra unito nel collegio della Camera dei Deputati Riccardo Zucconi esprime tutta la sua preoccupazione e la critica verso gli amministratori a seguito della notizia che la Piana di Lucca con oltre 50 superamenti dei livelli di guardia di polveri sottili vede purtroppo confermata la maglia...

giovedì, 15 febbraio 2018, 12:30

Venerdì 16 alle 17.30, Massimo Bulckaen e Marco Perduca, insieme ad Andrea Marcucci, saranno a Lucca, per parlare di “Cultura della sicurezza attraverso l’antiproibizionismo”

giovedì, 15 febbraio 2018, 11:52

Aprirà nel cuore di San Vito, in via Vecchia Pesciatina 1076, proprio in una delle zone più popolose e dai bisogni sociali maggiormente evidenti, la nuova sede dell'associazione: che da subito resterà aperta per tre giorni alla settimana, proprio per rispondere in maniera continuativa e forte alle esigenze dei cittadini

mercoledì, 14 febbraio 2018, 16:16

Oggi pomeriggio, 14 febbraio, gli attivisti e simpatizzanti di Potere al Popolo hanno riempito Piazza San Frediano, per augurare a tutti e tutte un buon San Valentino all’insegna dell’amore in ogni sua forma

mercoledì, 14 febbraio 2018, 16:04

Riccardo Bergamini, candidato lucchese al Senato per CasaPound Italia, interviene sul dibattito circa il 'voto utile', spiegando perché votare CasaPound