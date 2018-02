Politica



SìAmo Lucca: "Raspini sfiduciato dalla polizia municipale: il prefetto faccia un richiamo al comune per evitare il caos"

martedì, 27 febbraio 2018, 13:18

"Continuiamo ad assistere ad uno scontro senza precedenti tra la polizia municipale di Lucca e l'assessore Raspini, che ci sconcerta perché mai si sono registrati toni così duri tra il Corpo e il Comune. Il tutto di fronte ad un silenzio assordante del sindaco, che se ne lava le mani, lasciando che la tensione si acuisca sempre di più".



La lista civica SìAmoLucca torna ad intervenire sul conflitto istituzionale in corso, esprimendo grave preoccupazione.



"Raspini è stato di fatto sfiduciato dai vigili urbani - commenta SìAmoLucca - con una lettera firmata da tutti gli agenti in cui i toni nei confronti dell'esponente della giunta Tambellini sono di sberleffo. Anche volendo lasciare da parte per un attimo il tema del conflitto, ovvero la proposta dell'ente di cambiare il turno degli agenti facendoli lavorare sei giorni su sette e non più cinque su sette, il livello della polemica e delle cose dette fa capire come non ci siano più le condizioni per ritrovare un rapporto di fiducia tra la polizia municipale e l'assessore. Una vera e propria rissa verbale dalla quale si capisce chiaramente che né ora e né in futuro, anche se dovesse alla fine essere trovato un accordo (difficile se non impossibile a causa dell'ennesimo atto di arroganza dell'esecutivo) potrà essere recuperato il clima di collaborazione e un rapporto sereno. Se avesse un minimo di dignità Raspini dovrebbe dimettersi, come abbiamo già chiesto. E torniamo a farlo a gran voce. Perché il perdurare del braccio di ferro con i vigili urbani, che hanno perso il rispetto per l'assessore che ha la delega e di fatto li rappresenta, può sfociare in gravi problemi per il Comune, come il non assolvimento dei compiti dei vigili urbani, fondamentali per il funzionamento della macchina amministrativa. Ci piacerebbe conoscere poi l'opinione in merito del prefetto di Lucca: crediamo sia giunto il momento che l'organo che rappresenta il governo sul nostro territorio prenda in mano la situazione dopo questa clamorosa rottura, che segna uno dei punti più bassi toccati dalla giunta Tambellini, e che con la sua azione mette a rischio lo svolgimento delle funzioni quotidiane della polizia municipale". SìAmoLucca ribadisce altresì la propria solidarietà a tutti gli agenti".