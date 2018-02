Politica



Slurp: il comune "accarezza" i vigili urbani, ma ricorda loro che guadagnano più di tutti

lunedì, 26 febbraio 2018, 16:37

In merito alla lettera del corpo della polizia municipale di Lucca, l'amministrazione comunale precisa che "nessuno ha sottovalutato o sottovaluta l'operato degli agenti della Pm che svolgono un ruolo considerato fondamentale in diversi settori del vivere civile: dalla regolamentazione del traffico, ai controlli in tema di commercio, edilizia, trasporti e ambiente, fino al lavoro di prevenzione e contenimento di fenomeni legati al degrado.

L'amministrazione comunale ha avuto modo in questi anni di apprezzare il grande impegno profuso dalla polizia municipale nel rispondere in maniera propositiva non solo nell'ambito dell'attività ordinaria e quotidiana, ma anche in occasione di grandi appuntamenti che hanno visto crescere la città di Lucca. Il grande evento del G7 - prosegue la nota del comune - , il concerto dei Rolling Stones sugli spalti delle Mura, ma anche le ultime edizioni di Lucca Comics and Games, sono stati presidiati in maniera egregia dagli agenti di piazzale San Donato assieme alle altre Forze di Polizia, ciascuno in base alle rispettive competenze.

L'amministrazione comunale è ben consapevole delle differenze che ci sono tra la polizia municipale e le altre forze di polizia che dipendono dallo Stato, alle quali la Costituzione e le leggi attribuiscono specifiche funzioni in tema di ordine e sicurezza pubblica. D'altra parte le stesse leggi negli ultimi anni hanno progressivamente reso sempre più rilevante il ruolo del sindaco e delle strutture che da lui dipendono, tra cui certamente anche gli agenti del Corpo della Polizia municipale, nella tutela della sicurezza urbana. E' in questo contesto che si pone la proposta di modifica degli orari di servizio degli operatori e il contestuale passaggio alla settimana lunga: per adeguare e rendere più incisiva e più consistente la loro presenza sul territorio.

D'altra parte l'amministrazione comunale è ben consapevole che gli agenti della polizia municipale non sono assimilabili come compiti e funzioni nemmeno agli altri dipendenti comunali. E' ben nota - precisano dal comune - la loro specificità, così come le difficoltà e i pericoli connessi al loro servizio: una diversità che trova riscontro anche nell'emolumento complessivo che gli appartenenti del Comando percepiscono e che è significativamente superiore rispetto a quello degli altri dipendenti comunali. Gli agenti di Pm hanno la possibilità di contare sulle indennità di turno e su integrazioni salariali e previdenziali finanziate con una quota dei proventi delle sanzioni del Codice della Strada che consentono, ad esempio, a un ispettore del comando di guadagnare fino a 9 mila euro lordi in più se paragonato al dipendente amministrativo con la qualifica stipendiale più alta del Comune.

L'amministrazione comunale dunque, nel ribadire l'apprezzamento per l'importante compito svolto in questi anni dalla polizia municipale, sottolinea che la proposta di portare l'orario da 5 a 6 giorni lavorativi non solo non è punitivo, ma - concludono - non ha nemmeno alcun carattere di straordinarietà, poiché questa è l’organizzazione standard adottata da tutti i comuni capoluogo in Toscana".