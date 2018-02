Politica



Sopralluogo del 5 Stelle al San Luca: "Scempio di denaro pubblico"

lunedì, 5 febbraio 2018, 21:14

di eliseo biancalana

Sopralluogo del Movimento 5 Stelle al pronto soccorso dell'ospedale San Luca. Una visita non elettorale, come hanno tenuto a sottolineare il senatore Luigi Gaetti e il consigliere regionale Andrea Quartini (insieme nella foto). I due politici pentastellati hanno riferito di essersi confrontati con il direttore sanitario dell'ospedale, con il responsabile del pronto soccorso e con il responsabile del personale infermieristico.

"È una visita istituzionale che non ha niente a che fare con la campagna elettorale" ha affermato Quartini all'uscita del pronto soccorso, dopo aver terminato il sopralluogo. Né lui, né Gaetti sono infatti candidati alle prossime elezioni politiche. "Abbiamo visto uno scempio di denaro pubblico con la costruzione di questi ospedali gemelli, che sapevamo avrebbero avuto delle criticità" ha detto il consigliere con riferimento agli ospedali di Prato, Massa, Pistoia e appunto al San Luca. Per quanto riguarda la struttura sanitaria lucchese, sono stati ricordati la mancata costruzione dell'elisoccorso e i noti problemi del sottosuolo.

Dal confronto con il personale ospedaliero sono però emerse delle note positive, soprattutto per quanto riguarda la professionalità delle persone che lavorano per la salute dei lucchesi. "C'è un personale assolutamente straordinario" hanno affermato i due politici, che durante la visita hanno però rilevato la presenza di pazienti in barella sul corridoio, e una verosimile carenza di 45 posti letto, che considerano un risultato della politica di riduzione dei costi condotta dalla regione. "Nei momenti critici – ha spiegato il senatore – questa riduzione si avverte con un sovraccarico di lavoro per il personale e maggiori tempi di attesa".

Al tema della sanità è dedicato il convegno organizzato per stasera dal Movimento 5 Stelle a Capannori, presso la sala riunioni del comune in piazza Aldo Moro.