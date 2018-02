Politica



Stefano Baccelli: “Decisione importante per migliorare la sicurezza su arterie strategiche come le strade provinciali”

venerdì, 9 febbraio 2018, 17:14

“La decisione del Governo di destinare importanti risorse al finanziamento di interventi di manutenzione della rete viaria di Province e Città metropolitane, che porterà alla Provincia di Lucca 15.9 milioni di euro nel periodo 2018-2023, è un chiaro esempio di cosa significhi dare priorità ad interventi concreti per il territorio”.

Ad affermarlo è Stefano Baccelli, consigliere regionale e candidato per il centrosinistra alla Camera dei Deputati, nel collegio uninominale che comprende le aree di Lucca, Valle del Serchio, gran parte della Piana, Massarosa e Viareggio. Nella sua qualità di presidente della IV commissione regionale Infrastrutture e Ambiente, Stefano Baccelli ha più volte posto il problema di come la spending review, e cioè la revisione della spesa pubblica, abbia troppo spesso inciso sulla capacità degli enti pubblici, fra cui le Province, di intervenire per garantire la sicurezza della circolazione sulla rete stradale esistente.

“Solo una adeguata manutenzione, ordinaria e straordinaria della rete stradale esistente -afferma Stefano Baccelli – può consentire di valorizzare appieno gli importanti investimenti realizzati in questi anni. I nuovi ponti, le strade, le varianti che abbiamo costruito grazie al gioco di squadra tra amministrazioni locali, Regione Toscana e Governo pretendono una costante cura ed attenzione cosi da garantirne la piena fruibilità e sicurezza. Questo intervento straordinario del Governo è un buon viatico a proseguire nei programmi di nuovi investimenti infrastrutturali strategici per il nostro territorio quali ad esempio il nuovo Ponte sul Serchio e gli assi viari di Lucca e parimenti garantire un’adeguata e costante manutenzione e sicurezza della viabilità esistente”.