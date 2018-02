Politica



Uil-Fpl: "Ortopedia, eccellenza del San luca. Polemiche gratuite"

sabato, 3 febbraio 2018, 17:02

Il segretario territoriale Uil Fpl di Lucca, Pietro Casciani, e il coordinatore Uil-Fpl Alessandro Di Vito difendono l'ortopedia del San Luca invitando tutti a non fare della polemica gratuita verso una struttura così complessa.



"Non facciamo della polemica gratuita - esordiscono i due - verso la struttura complessa di ortopedia del San Luca che fornisce alla città un alto livello di cure dispensando un elevatissimo servizio sanitario specialistico chirurgico".



"In ortopedia - spiegano - abbiamo visto passare in questi anni ben quattro direttori ognuno con la loro specializzazione e ognuno ha lasciato "la sua eredità" ed oggi tocchiamo "con mano" l'alto livello professionale e soprattutto la 'schiettezza' professionale dei colleghi di fronte a situazioni di difficile decisione terapeutica".



"Quello che la Uil Fpl e Fpl Medici non riesce a comprendere - incalzano - è per quale motivo si vuole mettere in cattiva luce un reparto che ben lavora e un operato aziendale che, nella circostanza, riteniamo corretto? Si sono mosse critiche sul facente funzione di primario, dottor Alessandro Pardi, extra-moenia nominato senza il ricorso all'articolo 18 del CCNL, come se lo stesso fosse inadatto a coprire un ruolo istituzionale. La storia dei fatti va narrata correttamente al cittadino: il pensionamento del direttore è avvenuto a metà dicembre, il facente funzione secondo art 18 è restato in carica fino a metà gennaio pur essendo la sua nomina scaduta il 31 dicembre e pur avendo lo stesso dichiarato all'azienda il proprio diniego a proseguire in questo impegno".



"Pertanto - dichiarano - l'azienda si è trovata nella necessità urgente di nominare un referente tra tutti coloro che avevano dato la disponibilità: la scelta è caduta sul Dott Pardi la cui nomina contrattualmente non era ostativa rispetto alla sua libera scelta del regime extra-moenia (= essere libero ad esercitare attività libero professionale in modo autonomo). Si deve anche ricordare a tutti, che l'amministrazione D'Urso aveva conferito nel 2013 allo stesso dottor Pardi un incarico di altissima specializzazione a conferma dell'alto valore professionale!"



"E se andiamo indietro al 2007 ( ovvero oltre 11 anni fa ) - proseguono - il Dott. Pardi assieme al dottor Franceschi (da anni purtroppo non più dipendente della nostra azienda ) furono scelti per uno specifico percorso formativo professionale sul trattamento delle fratture più complesse del bacino al fine di poterle trattare nel nostro ospedale. La Uil Fpl e -Fpl Medici condivide la scelta disposta dall'azienda in quanto ritiene il professionista di alto valore professionale che fornirà alla cittadinanza un servizio di qualità; si ricorda ancora che nell'ultimo ventennio gli ortopedici del nostro ospedale, giovani e meno giovani che siano, si sono trovati ad affrontare 1800/2000 interventi l'anno dei quali il 70 per cento in regime di urgenza".

"Il problema invece da risolvere - sottolineano - sono i tempi di attesa che purtroppo sono ancora troppo lunghi e per i quali magari, la Uil Fpl stimola l'azienda affinchè mostri una maggiore sensibilità nell'aumentare le sedute operatorie all'ortopedia e nel concertare le necessità di Medici rapportandole ai volumi prestazionali che la stessa ortopedia svolge o è tenuta ad assolvere".

"A conclusione - dicono infine i due - la Uil Fpl invita l'azienda a cercare di accelerare quanto prima le procedure concorsuali anche perché la città necessita di un direttore/primario; chiediamo inoltre di rassicurare il cittadino sul fatto che, anche in questa fase di passaggio, i Medici sono in grado di rispondere in modo adeguato e con professionalità alle esigenze sanitarie del cittadino. Al dottor Alessandro Pardi auguriamo semplicemente buon lavoro con la certezza che saprà traghettare la nave fino all'arrivo del nuovo direttore. Ci auguriamo che per l'alta professionalità che si esprime in ortopedia all'interno della ex USL 2 di Lucca ci possa essere anche il nuovo direttore !"