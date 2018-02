Politica



Vaccini, il sindaco scrive ai dirigenti. Critiche dal Comitato per la libera scelta

mercoledì, 21 febbraio 2018, 00:11

di eliseo biancalana

Il sindaco Alessandro Tambellini ha scritto ai dirigenti delle scuole per chiedere che sia garantita ai bambini la continuità della frequenza del percorso scolastico in corso, anche a fronte dei dubbi interpretativi sulla nuova normativa sui vaccini. È stato lo stesso primo cittadino a comunicarlo in consiglio, ma è polemica sul mancato pronunciamento dell'aula di palazzo Santini sul tema.

"Egregio dirigente/gentile dirigente – è l'inizio della lettera del sindaco – si avvicina la scadenza del 10 marzo prevista dal decreto legge sulla prevenzione vaccinale come termine ultimo per la consegna da parte delle famiglie alle scuole della documentazione che attesti le vaccinazioni richieste ai propri figli. Per questo il comune di Lucca, con un'apposita lettera, ha invitato le famiglie dei bambini che frequentano i servizi educativi per la prima infanzia a presentare entro il termine del 10 marzo la documentazione relativa alla situazione vaccinale dei figli secondo una delle seguenti casistiche: idonea documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie previste dal decreto legge all'età; idonea documentazione comprovante l'avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale; idonea documentazione comprovante l'omissione o il differimento; copia della formale richiesta di vaccinazione alla Asl territorialmente competente secondo le modalità indicate dalla stessa nella prenotazione. Riteniamo che la ratio del decreto legge sulla prevenzione vaccinale (...) debba contemperarsi con la necessità di garantire a tutti i bambini la continuità del percorso educativo e formativo intrapreso con l'avvio dell'anno scolastico tuttora in corso. La prego quindi di valutare l'opportunità, pur nel rispetto della sua autonomia, di considerare valido lo schema sopra riportato per documentare la situazione vaccinale, al fine di poter mantenere la continuità della frequenza dei bambini nelle scuole di sua diretta competenza".

All'inizio del consiglio comunale Massimiliano Bindocci (M5S) ha chiesto di mettere all'ordine del giorno una propria risoluzione su scuole e vaccinazioni. La richiesta è stata respinta dalla conferenza dei capigruppo, proprio in considerazione della lettera del sindaco. "Non capisco l'imbarazzo a votare questa cosa" ha commentato Bindocci con riferimento al proprio testo. "Si sta parlando di allontanare i bambini dal mondo scolastico che secondo me è un trauma peggiore del morbillo" ha sostenuto. Sulla stessa linea Fabio Barsanti (CasaPound). Renato Bonturi (PD) ha replicato che la lettera del sindaco già ottempera a quanto chiesto dal consigliere grillino, e che l'amministrazione non vuole lasciare nessuno fuori dalle scuole.

Insoddisfatto dell'esito del consiglio si è detto il comitato per la libera scelta in materia di vaccinazioni, che voleva che l'aula di palazzo Santini si esprimesse sulla questione prima della scadenza del 10 marzo. "Il sindaco dice delle cose, però il consiglio comunale non approva una delibera che confermi quello che dice il sindaco. Un plauso al sindaco, ma il consiglio comunale aveva il dovere di votare la questione" hanno lamentato i genitori presenti alla seduta.