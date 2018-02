Politica



Vietina direttore di Lucca Crea, Santini chiede una convocazione urgente della commissione controllo e garanzia

venerdì, 9 febbraio 2018, 17:46

A seguito della nomina a nuovo direttore generale di Lucca Crea di Emanuele Vietina, Remo Santini chiede di convocare urgentemente una commissione controllo e garanzia.

"In qualità di presidente della commissione controllo e garanzia del Comune di Lucca - commenta Remo Santini - , annuncio la volontà di convocare urgentemente una seduta della commissione stessa sugli esiti del bando pubblico con cui è stato individuato il nuovo Direttore Generale di Lucca Crea. Ho già dato disposizioni alla segreteria di trovare una data per la prossima settimana, o comunque prima possibile in base alla disponibilità dei componenti, in modo da poter approfondire nel dettaglio i risultati della selezione".