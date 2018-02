Politica



Zucconi (FdI): "Con il malgoverno della sinistra Lucca è diventata la cenerentola della Toscana"

sabato, 17 febbraio 2018, 14:57

"Serietà, onestà, coerenza: con Zucconi mi sento tranquillo" a parlare è Riccardo Giannoni, il capogruppo del centrodestra in provincia di Lucca, recordman di preferenze ed espressione dei movimenti civici che così presenta la candidatura nel collegio uninominale di Lucca dell'esponente di Fratelli d'Italia.

Riccardo Zucconi, imprenditore di successo, ha invitato molti dei consiglieri comunali del territorio della provincia per una serata conviviale all'insegna di un ritrovato afflato unitario del centrodestra. Al suo fianco anche il sindaco di Montecarlo Vittorio Fantozzi.

L'impresa non è di certo facile: l'avversario più temibile è il consigliere regionale Stefano Baccelli, per anni al governo del territorio della provincia con la maggioranza di centrosinistra. Una sfida per gettare davvero il cuore oltre l'ostacolo, quello della macchina organizzativa del partito democratico che fa di Baccelli l'alfiere lucchese del senatore Andrea Marcucci. Al Gran Caffè Margherità, però, si respira aria positiva, c'è voglia di portare a casa il risultato e trovare quello che per molti suona come un riscatto, dopo una lunga traversata nel deserto, iniziata con il governo Monti e finita con Gentiloni, passando per l'esperienze di Letta e Renzi al governo. "Governi non eletti dai cittadini" ricordano in molti dei presenti.

Caro Zucconi, la partita non è certo facile. Anche se i sondaggi dicono che questo sia un collegio contendibile.

I nostri avversari hanno fatto e disfatto in questo territorio: i cittadini hanno testato con mano il malgoverno della sinistra nella nostra provincia, tante promesse, ma, alla fine, Lucca è diventata la cenerentola della Toscana, mentre chi ha governato ha raggiunto posizioni di rilievo. Il centrosinistra ha in mano un grande potere: dai comuni, alla regione, passando alla provincia, per non parlare di enti e consorzi. Eppure la situazione delle infrastrutture pubbliche, come ad esempio le strade o le scuole, versa in condizioni disastrose.

Questa sera sono presenti molti consiglieri comunali, dai movimenti civici di centrodestra, ai partiti. Non è facile vedere così compatto un fronte spesso diviso, soprattutto a livello locale.

Al di là del risultato elettorale, il mio impegno è proprio questo: non ho mai avuto il pallino del potere ma ho sempre cercato di tenere buoni rapporti con tutte le forze politiche e civiche, non mi sono mai scontrato con nessuno. Questo ha reso possibile la convergenza compatta del centrodestra sul mio nome.

Un grande onore quindi, ma anche un grande impegno.

Sicuramente. Ma questo, se fossi eletto, mi permetterebbe di poter sedere al tavolo con tutti e di fare davvero da megafono dei territori in parlamento.

La politica sembra fregarsene dei territori.

Non è così in questo caso. Stasera ne abbiamo dato prova, questo è solo l'inizio di un percorso, bisogna ripartire da chi nei consigli comunali ci ha messo la faccia, superando le appartenenze partitiche, bisogna ripartire dalle persone che per prime si confrontano coi cittadini, che si impegnano nei propri comuni senza ricevere niente in cambio, se non la gratificazione di fare politica per passione.

La politica come passione. E come si concilia con il lavoro di imprenditore?

Io sono un imprenditore da tantissimi anni e non mi devo guadagnare da vivere con la politica. Non ho bisogno di dare la caccia alla poltrona. Questo è un pregio, perché si è liberi. L'altra faccia della medaglia è il fatto che non si ha mai abbastanza tempo per seguire sia il lavoro sia la politica come si vorrebbe.

L'esperienza imprenditoriale è però sicuramente utile, nel mare magnum dei politici di professione..

Certamente. Con la stagione estiva arrivo a gestire anche circa centocinquanta dipendenti. Saper relazionarsi con tutti, vedere ragazzi che sono venuti a lavorare da me a fare la stagione per pagarsi gli studi od avere collaboratori che sono rimasti al mio fianco negli anni aiuta a capire quali difficoltà ci sono nel mondo del lavoro e dell'impresa.

Ad esempio la tassazione.

La proposta della flat tax mi trova pienamente d'accordo. Dove è stata applicata ha portato solo riscontri positivi. Ma non solo. Le imprese dovrebbero essere agevolate nei confronti di una anagrafe inps che sia pienamente accessibile. Bisogna velocizzare e smplificare tutto ciò che riguarda il lavoro.

Di lavoro ce n'è poco.

E' vero. Per questo c'è bisogno di intervenire in maniera concreta nell'agevolare le imprese e le professioni soprattutto dal punto di vista fiscale e burocratico. Ad esempio gli studi di settore sono stati del tutto controproducenti.

La provincia di Lucca potrebbe contare di più.

Come imprenditore le posso dire che conosco il valore dei nostri territori, dalla costa, alla Garfagnana, passando per la piana fino ad arrivare al capoluogo cittadino. Siamo il territorio di Puccini, eppure non esiste un vero e proprio percorso storico e culturale legato ad uno dei compositori più importanti del mondo. Ma non solo. Di questo territorio conosco anche le logiche occupazionali e posso dirle che non ho mai incontrato così tanti imprenditori come in questi giorni di campagna elettorale, e tutti chidedono un cambio di passo.

Il partito in cui milita, Fratelli d'Italia, si ispira ai valori della destra italiana.

Sono convinto che bisogna riappropiarci di alcuni valori che si sono persi. Il valore del lavoro inteso come sacrificio, il senso di responsabilità. Dobbiamo salvarci da quel pensiero unico dominante della sinistra che illude le nostre giovani generazioni che aspettano un Godot che non arriverà mai. Chi si guadagna la pagnotta onestamente, chi vuole mettere su famiglia deve essere aiutato.

E come?

Ad esempio non applicando l'iva ai prodotti per l'infanzia. Dobbiamo recuperare una mentalità diversa, anche a partire dalla famiglia.

La gente è sfiduciata, e i modelli proposti non sono spesso così positivi.

E' solo una questione di buon senso, la politica vera, così come nell'impresa, non deve pretendere di creare modelli ma deve solo far funzionare tutto quello che di buono c'è già.

Per questo prima si parlava di territorio.

Esatto. Chi va a Roma deve continuare ad essere vicino ai territori che rappresenta, così come deve rispettare la volontà degli elettori nell'esercitare il proprio mandato parlamentare senza passare da uno schieramento all'altro.

Uno dei temi di questa campagna elettorale è la sicurezza.

Rafforzare le forze dell'ordine, ristabilire la certezza della pena, espellere la popolazione non italiana che sovraffolla le nostre carceri, battersi per una legittima difesa che garantisca i cittadini sono tra le mie priorità e sono punti condivisi dal nostro schieramento.

Il partito del non voto è uno degli ostacoli più ostici per il centrodestra, il cui elettorato ultimamente preferisce stare a casa o andare al mare.

Le elezioni nazionali sono le più sentite e questo collegio è in bilico. Dobbiamo strappare ai nostri avversari e soprattutto al partito dell'astensione ogni voto possibile. Il collegio uninominale si vince anche di una sola preferenza, per questo ho bisogno dell'aiuto e del sostegno di tutti. La mia promessa è che, passate le elezioni, si possa costruire un nuovo centrodestra anche in provincia di Lucca.

Riccardo Zucconi riconosce che la partita è ancora aperta, e che, se pur dura, la sfida può essere vinta dal centrodestra. Ha al suo fianco molti consiglieri comunali della provincia e un gruppo di amici e collaboratori che si muove per lui su tutto il territorio. Al netto del risultato Zucconi può vantarsi di aver ottenuto una grande vittoria, quella di rappresentare convintamente il centrodestra in provincia di Lucca: una grande responsabilità che dovrà far valere anche dopo il risultato del 4 marzo.

R.C.