Politica



Zucconi: "Sul tema della sicurezza Baccelli scappa"

mercoledì, 14 febbraio 2018, 16:00

Riccardo Zucconi, candidato al collegio della Camera dei Deputati di Lucca, Piana,Versilia, Valle del Serchio e della Lima per il centrodestra unito commenta il silenzio di Stefano Baccelli in merito all'appello di un impegno comune per garantire la sicurezza ai cittadini della provincia.

"E' assordante il silenzio del mio avversario Stefano Baccelli - esordisce Zucconi - , che non risponde e scappa di fronte all'appello di un impegno comune per garantire effettiva sicurezza ai cittadini della nostra provincia. Comprendo peraltro il disagio che inevitabilmente deve provare il consigliere regionale del Pd, come del resto il senatore Pd Andrea Marcucci, ogni volta che sentono parlare di sicurezza dei cittadini. Pensavo tuttavia che Baccelli fosse cosciente della preoccupazione palpabile per il dilagare di una criminalità che per certi odiosi reati, come i furti anche in presenza di persone di casa, mette Lucca e la sua provincia ai primi posti in Italia.

Mi aspettavo quindi una risposta alla mia proposta di patto fra i candidati per impegnarci a garantire in Parlamento un livello minimo di sicurezza per l'intera provincia di Lucca. Mi illudevo - prosegue- . E mi delude anche Marcucci che non solo non dice niente del patto, dimostrando che certi tardivi interessamenti in quel settore hanno valenza solamente elettorale, ma cita numeri e ricorda alcune delle mance elettorali che il suo partito ha fatto anche in questa campagna elettorale, senza rispondere nel merito e nella sostanza delle problematiche da me evocate.

Baccelli e il Pd non possono smentire che negli ultimi 5 anni il taglio di operatori delle forze dell'ordine fatto dai governi Monti e poi Pd (Letta, Renzi e Gentiloni) si attesta sulle 50mila unità, come riportano tutte le autorevoli testate nazionali. Ammesso che sia vero che a settembre ne sono state reintegrate 2700, ne mancano ben 48mila per assicurare una dimensione adeguata alle esigenze nazionali. E tutto lascia pensare che col Pd al governo in futuro sarebbe anche peggio. Lo confermano l'esperienza e i risultati del governo del partito di Baccelli: negli ultimi cinque anni il Pd ha portato l'Italia nella situazione che tutti vedono e vivono sulla loro pelle - sottolinea il candidato -.

Baccelli peraltro non intende aderire al patto perché sa benissimo che, una volta a Roma, dovrebbe accettare tutti i tagli e le altre proposte di Renzi, che hanno creato la notevole quantità di problemi che i cittadini constatano ogni giorno, facendo enormemente aumentare la percezione di insicurezza.

Solo con il centrodestra - conclude Zucconi -, che mi onoro di rappresentare nel collegio per la Camera di Lucca, Piana, Versilia e Valle del Serchio e della Lima, ci sono prospettive serie per una sicurezza diffusa e adeguata alle quotidiane minacce che le famiglie devono fronteggiare".

Riccardo Zucconi, candidato al collegio della Camera dei Deputati di Lucca, Piana,Versilia, Valle del Serchio e della Lima per il centrodestra unito.