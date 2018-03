Politica



Air Liquide, il consiglio comunale si schiera con i lavoratori

mercoledì, 14 marzo 2018, 09:13

di eliseo biancalana

Il consiglio comunale di Lucca si schiera dalla parte dei lavoratori della Air Liquide di Monte San Quirico, approvando all'unanimità la mozione presentata dal consigliere Massimiliano Bindocci (M5S). Il sindaco Alessandro Tambellini ha assicurato che l'amministrazione comunale farà quanto è nelle proprie possibilità per tutelare i posti di lavoro.

La Air Liquide è una multinazionale francese leader nella distribuzione e produzione di gas medico e industriale. A Lucca è presente con un proprio stabilimento da oltre 50 anni. Attualmente sono 17 i lavoratori impiegati a Monte San Quirico. A fine febbraio 2018 l'azienda ha comunicato l'intenzione di accorpare la sede lucchese con quella di Modena, per ragioni organizzative e di contenimento dei costi. L'operazione dovrebbe avvenire ad agosto 2018 e comporterebbe il trasferimento per sei dipendenti. La scelta della multinazionale è contestata dalla RSU e dalla Uiltec territoriale (unico sindacato presente in azienda), per i quali l'operazione non porterebbe vantaggi economici all'impresa. La mozione approvata esprime solidarietà ai lavoratori e auspica che l'azienda non chiuda lo stabilimento locale. Il testo chiede inoltre alla giunta di impegnarsi affinché Air Liquide cambi la propria decisione.

La mozione è stata esposta in aula dal consigliere pentastellato. Sostegno ai lavoratori è stato espresso dal consigliere con delega al lavoro Roberto Guidotti, che ha però ammesso che il comune ha margini di manovra limitati in queste circostanze. Concetti ribaditi dal sindaco. Il primo cittadino ha inoltre auspicato una riflessione nazionale su come limitare i fenomeni di delocalizzazione pur nel rispetto delle regole del libero mercato. Enrico Torrini (SìAmo Lucca) ha inviato a non criminalizzare quelle imprese che scelgono di spostare la loro sede, ma a pensare invece a delle agevolazioni che le spingano a rimanere nel territorio.

Nella foto: il consigliere Massimiliano Bindocci e il sindaco Alessandro Tambellini con i rappresentanti dei lavoratori della AirLiquide.