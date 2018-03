Politica



Appello al voto di Alessia Lombardi

giovedì, 1 marzo 2018, 17:40

Alessia Lombardi, candidata alla Camera Collegio Plurinominale Toscana 1: “Lo scudocrociato del simbolo di “Noi con l'Italia-UDC”, è un forte richiamo ai valori e all'ispirazione cristiana e popolare. La nostra lista vuole guardare al futuro, alla ricostruzione di un vero centro politico, alla necessità di dare risposte realistiche e concrete ai tanti problemi che vive l'Italia di oggi. Per fare tutto questo serve governabilità, stabilità e nessun velleitarismo. Vogliamo la tutela della famiglia, in ogni suo aspetto, del lavoro, per i giovani e per coloro che a causa della crisi sono rimasti senza, una sanità efficiente e tempestiva, aiuti alle piccole e medie imprese, sono i temi da affrontare nell'immediato. Siamo pronti a lavorare duramente per rilanciare il nostro paese. "Noi con l'Italia-Udc” intendiamo fare la nostra parte e per questo chiediamo il sostegno degli elettori, di quanti vogliono cambiamenti ispirati al realismo e al senso di responsabilità, di quanti sono consapevoli che non ci sono facili scorciatoie e non servono improvvisazioni o sensazionalismi.”