Barsanti (CasaPound) sul mercato alle Tagliate: "Bilancio negativo, il Comune non ha mantenuto le promesse"

sabato, 24 marzo 2018, 16:49

Il mercato delle Tagliate compie un anno e il consigliere Fabio Barsanti (CasaPound Italia) ne fa un bilancio. "Un bilancio sicuramente negativo, come testimoniato dagli ambulanti che ho intervistato. Sono crollati gli affari, sono state restituite varie licenze, è diminuita sia la clientela storica che i turisti. E il Comune non ha mantenuto le sue promesse."

"La giunta Tambellini aveva promesso di investire in pubblicità - continua Barsanti - per portare i turisti al mercato. Aveva anche promesso di favorire l'accesso al mercato attraverso corse straordinarie dei bus, e di sistemare le piazzole lato fiume per impedire l'afflusso di fango durante le piogge. Tutte promesse disattese."

"Sono poi troppi gli eventi che vengono svolti nell'area delle Tagliate, con pregiudizio del mercato. Parlo per esempio delle giostre, del circo, del rally. Questo perché il mercato è stato imposto in una zona che infatti era destinata a questi eventi. Il mercato così si trova sempre sacrificato, anche per la presenza del campo profughi e del degrado conseguente."

"Altra brutta notizia a danno dei commercianti e della città - conclude Barsanti - è che quest'anno, per la prima volta dopo trent'anni, non ci sarà la Fiera tradizionale delle Palme, che invece si svolgerà regolarmente in altre città. Tutto nasce da un problema burocratico, ma mi sembra evidente il disinteresse del Comune verso il mercato e i suoi lavoratori."