Politica



Bianucci (Sinistra con Tambellini): "Nel centrosinistra non esistono più rendite di posizione, il nostro compito è ricostruire ripartendo dall'unità"

martedì, 6 marzo 2018, 14:05

Daniele Bianucci, capogruppo della lista "Sinistra con Tambellini", analizza il responso delle urne nel comune di Lucca: "Il dato forse più eclatante, che emerge dall'analisi del voto di domenica, è vedere come nel centrosinistra non esistano più rendite di posizione. E' semmai vero l'esatto contrario: - esordisce Bianucci - si pone la necessità urgente di dare finalmente rappresentanza a chi non l'ha più, a chi sente di non avere più voce in capitolo sul proprio futuro. Penso in particolare ai lavoratori, a chi dal mondo del lavoro è espulso da troppo tempo, alle famiglie preoccupate del proprio presente e dell'avvenire dei propri figli, agli studenti, a chi non ce la fa più, agli ultimi. La sinistra può avere un ruolo, nella nostra società, solo se torna a svolgere quello che è il suo scopo: non limitarsi a difendere l'esistente. Può riprendere a svolgere il suo compito solo se avrà il coraggio di porsi domande forti, probabilmente anche scomode: che è l'unico modo per elaborare pensieri nuovi e per tornare ad essere motore di cambiamento reale della nostra comunità - prosegue il capogruppo -.

Il risultato per tutto il centrosinistra, nel suo complesso, è stato evidentemente deludente – evidenzia Bianucci – Personalmente domenica ho scelto di sostenere la lista di "Liberi e Uguali": perché, pur in tutti i suoi limiti, rappresentava il progetto più vicino ai miei valori, e il tentativo allo stato più convincente, una sorta di primo passo, verso la costruzione della sinistra di cui oggi c'è bisogno. Per questo ringrazio Luca Baccelli e Cecilia Carmassi, per il loro impegno coraggioso e generoso. Ma ringrazio anche chi, nell'intero centrosinistra, si è messo in gioco, per rappresentare il nostro territorio nelle istituzione parlamentari: gli esiti, non positivi, certo non rendono felici nessuno. Di fronte alla sconfitta, la tentazione più forte, e anche più facile, è sempre quella della recriminazione, delle accuse, del disfattismo. Invece a noi ora ci aspetta la sfida più delicata e difficile: ricostruire. Nel giugno dello scorso anno, il centrosinistra lucchese ha dimostrato che, stando unito, ha la forza di rappresentare una parte molto significativa della nostra Città e dei nostri quartieri: da lì, a mio avviso, occorre ripartire. Anche con la piccola ambizione di essere da esempio alla politica nazionale: non è un caso che Nicola Zingaretti nel Lazio riesce a vincere, anche di fronte alla sconfitta generalizzata, proponendo lo stesso modello di unità, di cui Lucca lo scorso anno è stato modello. Ma tutto questo, per quanto importante, non è più sufficiente. L'urgenza è soprattutto quella di rovesciare la piramide della priorità della politica: partendo dalle disuguaglianze sociali, che da tempo paiono diventate terra di nessuno; dalle risposte che dobbiamo finalmente dare alle contraddizioni della globalizzazione, delle dei cambiamenti climatici, della supremazia della finanza sulla politica. E, soprattutto - conclude -, dalle domande che abbiamo bisogno di ricominciare a porci".