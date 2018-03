Politica



Bindocci: "Crea sia per Lucca e non viceversa"

venerdì, 30 marzo 2018, 09:40

L'esponente grillino Massimiliano Bindocci interviene dopo l'incontro tra la dirigenza di CREA e la Commissione Partecipate, alla presenza dell'assessore Lemucchi, in cui è emerso il bilancio in perdita della società partecipata del comune di oltre 100 mila euro.



"La questione che è emersa all'incontro tra la dirigenza di Lucca CREA e la Commissione Partecipate alla presenza dell'assessore Lemucchi - esordisce Bindocci - è stata evidente ai più. Una società del comune, CREA, che produce un evento di rilevanza nazionale e che ha mostrato grande dinamicità, che viene dal comune e bussa cassa! Bilancio in perdita di oltre 100 mila euro e questo grazie ad una voce episodica, altrimenti sarebbe stata una perdita di oltre 300 mila euro".



"Forse non ci siamo capiti - incalza Bindocci -, CREA è brava ha competenze e capacità, ha fatto male dei conti e sicuramente ha sbagliato qualcosa, ma deve essere CREA che porta al comune risorse in termini di evento, di cultura, di presenza sul territorio, di immagine, ma anche di servizi alle scuole, ai bambini, a partire dal museo. alla ludoteca, a scuole di fumetto eccetera. Una struttura che partorisce un evento del genere che porta sul territorio secondo alcune stime 80 milioni di euro, deve portare non venire a bussare cassa".



"Detto questo - prosegue - ci sono problemi sul costo del lavoro secondo noi gestiti male, e secondo noi alcune spese reiterate e su alcuni fornitori meritano chiarimenti. Su queste cose abbiamo già fatto un accesso agli atti piuttosto elaborato e intendiamo indagare fino in fondo, nell'interesse di tutti, sopratutto di CREA. Il fatto del direttore che prima va e poi torna, non vorremmo che creasse un limite di personalizzazione della società su un dirigente sebbene di indubbie capacità.Vediamo di aprire gli orizzonti di questa società con le nomine del nuovo CdA imminenti".



"Insomma - conclude - se la società è del comune deve seguire le indicazioni della amministrazione che devono dare un senso a questa società partecipata in termini di controllo ma anche di obiettivi e di risorse. CREA è di Lucca e per Lucca e non viceversa".