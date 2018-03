Politica



Bindocci (M5S): "La speranza è che la domenica delle Palme porti a questa amministrazione un ramoscello di serietà"

domenica, 25 marzo 2018, 12:39

Massimiliano Bindocci, portavoce del Movimento 5 Stelle di Lucca, coglie l’occasione del periodo pasquale per fare le pulci all’operato dell’amministrazione guidata dal sindaco Alessandro Tambellini.



“Se qualcuno rincorresse la giunta Tambellini – esordisce - verrebbe sicuramente seminato, perché in questi mesi l’inaffidabilità e l’improvvisazione - sempre a voler pensar bene - sono state le vere ricette seguite con costanza. Anche in questi ultimi giorni lo scempio continua, la maggioranza ci dice delle cose e poi ne fa altre. Si pensi alla questione di Itinera, che ora si apprende dovrebbe finire in Crea, e sulla quale ieri ci era stato detto che sarebbe confluita in Metro. Poi oggi leggiamo Ragghianti dichiarare che si farà Fondazione tra Giglio, Itinera e Opera delle Mura”.

“Sulle partecipate – aggiunge - restano incognite enormi, su certi costi e certe tariffe, ma anche sulle politiche stipendiali abbiamo registrato anomalie, per non parlare dei concorsi fatti solo con prova orale che fanno resuscitare certe figure apicali. Su Crea ho chiesto da tempo che la commissione incontri la nuova dirigenza, ma ancora niente... In materia di Summer Festival, la maggioranza e non solo, prima personalizza la questione difendendo a spada tratta il sig. D’Alessandro, addirittura si parla di cittadinanza onoraria, e poi la giunta fa una convenzione quinquennale senza bando, e dopo poco? Attenzione, quote della D&G passano di mano, la proprietà cambia e il comune rimane con il cerino in mano”.

“Ci viene detto – incalza Bindocci -, nonostante un consiglio comunale straordinario, che sulla sicurezza a Lucca non ci sono problemi e poi si legge il giornale ed ogni giorno ci sono furti, aggressioni e rapine tanto che la polizia a Lucca finalmente aumenterà gli organici di 20 unità, a quando un aumento consistente dei vigili urbani? Viene sostenuto che sul Campo di Marte si fanno delle cose nell’interesse della salute e dei cittadini, poi si scopre che si brancola nel buio, con enormi rischi di abbandono e di sicurezza. Ieri la cittadella sicurezza, poi le scuole, oggi arriva la piscina, magari con la CRI che ci trasferisce la tendopoli di via delle Tagliate, vuoi vedere che alla fine dall’uovo ci escono altri appartamenti, sociali naturalmente. Ma le migliaia di appartamenti invenduti non bastano?”

“La maggioranza – dichiara il portavoce Cinque Stelle - alza la Cosap con un regolamento non concertato, poi interrogata la stessa maggioranza abbandona un Consiglio Comunale perché non si sa dare risposte, e poi dopo poco più di un mese è costretta a fare delle deroghe. Questa maggioranza, che si definisce “la Lucca buona “ impone nuovi orari al personale senza nemmeno trattare. Sugli appalti si dice di voler difendere lavoro e anziani, ma gestisce in modo improvvido le RSA, non paghi dei licenziamenti già causati alla Pia Casa, anche altri appalti hanno avuto ed hanno problemi come da comunicazioni che riceviamo da chi ci lavora. Sul turismo si vuole investire... l’Ostello della gioventù appaltato dall’amministrazione è infatti chiuso ed allo sbando, con le maestranze che non riscuotono da mesi”.



“Ma le cose – conclude Bindocci - potrebbero continuare: farmacie comunali, Sistema Ambiente, Ctt, Boccherini, Teatro del Giglio, gestione del personale del comune di Lucca, viabilità, strade e buche, ambiente, rispetto delle regole... la lista sarebbe infinita, e su pressoché tutte le partite la medesima condotta. Insomma l’incoerenza come biglietto da visita di amministrazione Lucchese arrogante e non più rappresentativa del voto dei cittadini. La speranza è che la domenica delle Palme porti a questa amministrazione un ramoscello di serietà, perché si dovrebbe aver capito dalle elezioni politiche che non basta la cravatta e la rete clientelare, o il tono serioso, per essere persone serie, ed avere il consenso. Serve una coerenza dei comportamenti, una gestione trasparente e partecipata, saper dare le risposte alla domanda di giustizia ed alle esigenze dei cittadini. È con l’auspicio che si rigeneri la politica lucchese che vogliamo iniziare la settimana pasquale”.