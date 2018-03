Politica



Centrodestra, chiusura col... botto

sabato, 3 marzo 2018, 03:26

di loreno bertolacci

Hotel Guinigi di Lucca, ristorante Margherita di Viareggio, hotel Mondial Resort di Marina di Pietrasanta, queste sono state le tappe dell’ultimo giorno della campagna elettorale della coalizione di centro destra composta da Fratelli d’Italia, Forza Italia, Noi con l’Italia e la Lega.

L’apertura della giornata conclusiva si è avuta all’Hotel Guinigi dove i vari candidati alla camera e al senato hanno sintetizzato il programma politico che li accomunerà nel prossimo mandato. Introdotti dal coordinatore provinciale di Forza Italia Maurizio Marchetti si sono succeduti i vari candidati presenti alla serata conclusiva, da Riccardo Zucconi che ha ricordato che: “Renzi a Letta, il giorno prima gli ha detto stai sereno e il giorno dopo gli ha dato una pugnalata alle spalle; quella dovrebbe essere una persona di cui ci dovremmo fidare? Il dato identificativo del Pd è uno solo: vive di potere e per il potere fine a sé stesso.”

Ha continuato Zucconi: “Se vinciamo questa volta si governa veramente” e ringraziando ha dato poi la parola a Marina Staccioli che ha evidenziato la bellezza di questa campagna elettorale essendo a contatto con la gente, nei gazebi dove ha potuto ascoltare le persone. Altra presenza femminile è stata quella di Elisa Montemagni che ha sottolineato l’importanza del voto di domenica: “Abbiamo passato gli ultimi anni in condizioni disastrose e credo che nessuno di voi voglia ripetere quello che è stato anche nel prossimo mandato. Abbiamo la possibilità per i prossimi cinque anni di cambiare le cose, l’abbiamo capito parlando con tante persone e tanti giovani che vogliono un cambiamento.” Ha ricordato lo slogan di Salvini “prima gli italiani” e la platea è scoppiata in un lungo applauso.

A questo punto Elisa Montemagni ha sottolineato: “Vi rendete conto quanto sia fuori luogo applaudire ad uno slogan che dovrebbe essere una cosa normale, ovvero “prima gli italiani”? Il Pd ci ha portato al punto di doverlo chiedere di essere considerati prima, come se fosse una cosa non normale considerare prima gli italiani, quelli che hanno la voglia di mantenere una loro identità e lavorare per riportare il paese ad una crescita a tutti i livelli, da quella occupazionale a quella identitaria.”

E’ stata poi la volta di Debora Bergamini di Forza Italia che ha illustrato gli indirizzi della coalizione di centro destra che sono quelli della creazione di posti di lavoro, sicurezza, maggiore presenza delle istituzioni sul territorio.

Francesco Pifferi, sindaco di un piccolo comune della Garfagnana, ha sottolineato i disagi della valle e della provincia di Lucca sottolineando che nel settore dell’edilizia c’è stata una perdita di tremila addetti. Ha evidenziato un altro dato, quello della cessazione di piccole aziende, circa quattromilacinquecento che sono la spina dorsale della nostra economia; questi sono sempre dati della nostra provincia. Dieci milioni seicento mila addetti hanno le piccole aziende a livello nazionale. Francesco Pifferi ha ribadito: “Sottolineo poi le bufale che periodicamente e alle scadenze regolari nelle fasi elettorali, ci vengono sbandierate, come la realizzazione imminente degli assi viari, la sanità ed i servizi fondamentali come la viabilità in Garfagnana ed altre ancora. Noi riusciamo con l’esperienza maturata come amministratori leali e non come politicanti di mestiere, a capire meglio i problemi della gente che spesso è disperata come nella nostra valle e nella provincia, non riuscendo ad arrivare alla fine del mese. Cercano di farci credere a miglioramenti che non ci sono, che nessuno ha avvertito ed avverte. Al contrario, la situazione è sempre più grave nelle nostre zone, soprattutto a livello occupazionale. Una rivoluzione liberale deve essere il nostro obiettivo intransigente, contrastando un potere che per anni ha gestito l’Italia ed i nostri territori con quattro governi non eletti dal popolo. Il momento è arrivato, questa volta ce la possiamo fare,” ha concluso Pifferi.

Alternandosi con gli altri candidati è stata la volta di Guglielmo Picchi, introdotto anche lui da Marchetti. Ringraziando per il grande numero dei presenti all’incontro, ha evidenziato che: “Nei prossimi giorni o ci sarà una maggioranza di centro destra o sarà il caos.” Ribadendo di far parte di una squadra di candidati coesa ha ricordato: “Manca un sistema di infrastrutture per la parte nord della Toscana, siamo nella condizione di un binario unico tra Pistoia e la costa, l’aeroporto di Firenze che non è come dovrebbe, la questione del porto di Carrara ed altri ancora. Il PD ha fatto un sacco di chiacchiere, loro si svegliano la mattina e pensano a come integrare gli immigrati, a come dare un aiuto ai rom. Noi pensiamo agli italiani. Dove governiamo noi di centro destra, anche quando si fanno i bandi delle case popolari, mettiamo sempre in primo piano gli italiani. Meno tasse, meno burocrazie sulle imprese per creare posti di lavoro. Al contrario il Pd si sveglia la mattina e cerca di inventare nuove tasse e nuova burocrazia.”

Duro attacco c’è stato da parte del candidato Guglielmo Picchi della Lega anche per il presidente della regione Toscana Rossi e per il movimento Cinque Stelle. Ha poi concluso: “il cinque marzo ci sveglieremo, ne sono sicuro, con un governo di centro destra, viva l’Italia.”

Massimo Mallegni, nel suo intervento di ringraziamento al folto pubblico presente, ha sottolineato la voglia di fare che ha avvertito nell’animo della gente incontrata, che ha tanta voglia di ridare al centro destra nuovi entusiasmi. Mallegni ha continuato: “Ho trovato una voglia di lavorare e di crescere e la sala lo dimostra con la partecipazione copiosa di tanti amici. Fare squadra, lavorare e crescere insieme per amministrare il territorio in modo diverso, mettendo in primo piano gli italiani. Il sentimento di tornare a stare insieme ha dato una valenza particolare a questa nostra campagna elettorale. I dati in nostro possesso ci fanno ben sperare e ci mettono nelle condizioni di cambiare colore alla provincia ed alla Toscana. La logica della sussidiarietà politica dovrà essere quella che ci accompagna nel nostro mandato. Siamo a un passo da un cambiamento culturale che per troppo tempo ci ha vincolato ad essere comparse, noi non siamo comparse ma gli attori principali di una politica nazionale. Partenza alla grande, una volta vinte le elezioni, per la costruzione sul territorio di sedi, per cercare di avere rappresentanze forti su tutta la provincia partendo dalla città di Lucca.”

La serata all’Hotel Guinigi si è conclusa con il saluto di Marchetti e l’invito alle altre manifestazioni di chiusura della campagna elettorale come quella al ristorante Margherita di Viareggio dove un gran numero di invitati ha festeggiato il candidato alla camera Riccardo Zucconi. Un buffet ricco ha accompagnato la serata che ha dato modo ai commensali di interloquire con il candidato ed approfondire ulteriormente le tematiche politiche che hanno accompagnato la campagna elettorale.

Anche all’hotel Mondial resort di Marina di Pietrasanta tanti amici hanno salutato Massimo Mallegni che ha ringraziato tutti gli organizzatori e collaboratori per questa bella esperienza, senza i quali non avrebbe potuto percorrere circa quattordicimila chilometri di “campagna elettorale Toscana.”

C’è stato alla fine anche un momento di commozione del candidato, considerando la risposta in termini di amici e simpatizzanti riscontrata nelle sale dell’hotel, stracolme di gente. Ricco buffet e musica hanno accompagnato i suoi elettori fino a tarda serata. Si chiude un capitolo, quello della campagna elettorale che mai come in questa tornata ha visto tanto interesse e tanta passione; forse frutto proprio di quel malcontento generale che da tempo si avverte tra la gente che spera in un cambiamento dal quale possa ripartire con una maggiore fiducia nel futuro.