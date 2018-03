Politica



'Confesso che ho sbagliato': Baccelli e Marcucci ammettono la sconfitta, ma invitano a non mollare

lunedì, 5 marzo 2018, 17:53

di eliseo biancalana

"Abbiamo perso queste elezioni" ha ammesso senza giri di parole il segretario territoriale del Pd di Lucca, Mario Puppa, durante la conferenza stampa convocata per commentare i risultati del voto del 4 marzo. Al suo fianco, il segretario del Pd Versilia Riccardo Brocchini, e i due ex candidati del centrosinistra nei collegi uninominali della Camera e del Senato: Stefano Baccelli e Andrea Marcucci.

Proprio la sconfitta di Baccelli e di Marcucci è il dato più doloroso per il Pd locale. Puppa e Brocchini hanno spiegato di aver puntato la campagna elettorale sul valore e l'esperienza dei due candidati, affinché facessero da traino alla coalizione. "Il risultato non ci dà ragione" ha riconosciuto il segretario lucchese. "Ha prevalso la logica di fare il segno sui partiti che in questo momento hanno il vento in poppa, indipendentemente da chi li rappresenta" ha spiegato Brocchini. A conferma della loro analisi, i due segretari hanno citato il caso dei 5 Stelle, che si sono affermati come primo partito in lucchesia nonostante non avessero di fatto un candidato nell'uninominale alla Camera, dopo l'espulsione di Landi.

Anche Baccelli ha ammesso che quella del Pd è stata "un'evidente e clamorosa sconfitta" e ha definito quello degli elettori "un voto di protesta molto severo nei nostri confronti". Il dato più doloroso per Baccelli è stato quello di Santa Maria a Colle, dove ha fatto capire che si sarebbe aspettato di più visto il suo impegno per la messa in sicurezza degli argini del Serchio. Marcucci ha riconosciuto ai candidati del centrodestra che hanno prevalso nell'uninominale, Massimo Mallegni e Riccardo Zucconi, il fatto di aver saputo convincere meglio gli elettori. Il parlamentare uscente continuerà comunque a sedere a Palazzo Madama, essendo stato eletto nel collegio plurinominale. Guardando al quadro nazionale, entrambi i due ex candidati si sono detti convinti che ora il Pd deve stare all'opposizione, lasciando al M5S e al centrodestra l'onere di realizzare le loro promesse elettorali. Preoccupazione è stata espressa sul fronte opere pubbliche, dato che il successo del M5S metterebbe in discussione gli assi viari e il nuovo ponte sul Serchio.

I due candidati non si sono poi sottratti alle domande dei cronisti. Invitato a commentare i risultati negativi del Pd a Bagni di Lucca, Borgo a Mozzano e Coreglia, Marcucci si è fatto carico totalmente del responso degli elettori. Parlando della propria campagna elettorale, Baccelli ha dichiarato di aver provato la sensazione "di spostare il Mediterraneo con il cucchiaino", visto il clima politico fortemente sfavorevole al centrosinistra. Entrambi hanno escluso ripercussioni negative del voto sulla giunta Tambellini.

Erano presenti alla conferenza stampa diversi amministratori dem, tra cui l'assessore regionale Marco Remaschi, i sindaci Alessandro Tambellini e Patrzio Andreuccetti, gli assessori Gabriele Bove e Valentina Mercanti, i consiglieri Renato Bonturi, Roberto Guidotti, Lucio Pagliaro, Enzo Giuntoli, Silvia Del Greco e Chiara Martini.