Politica



Consiglio, l'attacco della garante dei detenuti: "Abbandonata dal comune"

martedì, 27 marzo 2018, 09:11

di eliseo biancalana

È polemica nel consiglio comunale del capoluogo sulla relazione della garante dei detenuti, Angela Mia Pisano (nella foto). Il testo contiene infatti una serie di critiche nei confronti del comune, che sono state respinte dal presidente della commissione politiche sociali, Pilade Ciardetti. Sul tema delle carceri, il consiglio ha comunque approvato all'unanimità un ordine del giorno che impegna le istituzioni locali per il reinserimento dei detenuti.

La figura del "garante dei diritti delle persone private della libertà personale" (cioè dei detenuti) è stata istituita nel 2015. Nella sua relazione, Pisano ha fatto il punto sulla situazione della casa circondariale del San Giorgio, che al momento ospita 110 detenuti (di cui 46 condannati con sentenza definitiva), per lo più stranieri (gli italiani sono 50). Diverse sono state le attività organizzate all'interno della struttura: laboratori di teatro comico, teatro e lettura interattiva; corsi di alfabetizzazione, di italiano, di cucina, di inglese e di yoga; cineforum e palestra. La garante ha però individuato tre punti critici: il sovraffollamento, le "pochissime" opportunità di lavoro offerte ai detenuti, l'accesso alle cure mediche. Ma a far discutere è stato il passaggio in cui Pisano si è lamentata di essere stata lasciata solo dal comune. "Nel corso dell'anno 2017 mi sono trovata ad affrontare questo viaggio sola, naufraga di coloro che mi hanno condotta a ricoprire il mio ruolo. Duole osservare da rammaricata spettatrice, che l'amministrazione comunale ha di fatto abbandonato uno dei suoi figli" è infatti scritto nella relazione. E ancora: "Ad oggi non abbiamo compreso le reali intenzioni del Comune nei confronti della casa circondariale di Lucca".

Rilievi che non sono piaciuti a Ciardetti (PD) che ha parlato di un "tono eccessivo nella relazione del garante". Il consigliere ha richiamato il garante a esercitare un ruolo di stimolo verso le istituzioni. "Non deve aspettare di essere convocata dal sindaco o dal consiglio comunale". Polemico anche Giovanni Giannini (PD), che ha ricordato i trascorsi politici della garante, che alle ultime elezioni comunali era candidata per Alleanza per Lucca e sosteneva Fabio Barsanti sindaco. Al di là della polemica sulla relazione, c'è stata in consiglio comunale una convergenza sul fatto di dedicare più attenzione al mondo carcerario. È stato infatti approvato un ordine del giorno presentato da Daniele Bianucci (Sinistra con Tambellini), Donatella Buonriposi (Lei Lucca), Remo Santini (SìAmo Lucca) e Fabio Barsanti (CasaPound) che impegna sindaco e giunta per l'inclusione attiva dei detenuti e degli ex detenuti, prevede una visita dei consiglieri comunali alla casa circondariale, e invita la commissione a proseguire la discussione sul futuro della struttura, anche pensando a ipotesi di collocazione alternativa.