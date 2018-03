Politica



Consiglio, via libera al consorzio per il mercato di Pulia

martedì, 27 marzo 2018, 09:07

di eliseo biancalana

Novità per il mercato di Pulìa. Il consiglio comunale ha infatti approvato l'affidamento della gestione delle attività a un soggetto consortile costituito dagli stessi operatori presenti nel mercato. La delibera è stata esposta dall'assessore alle attività produttive Valentina Mercanti.

L'assessore ha sottolineato come la misura comporterà un risparmio per la casse del comune di circa 60mila euro l'anno. Questo perché sarà affidata al consorzio la manutenzione ordinaria, la gestione e anche il servizio di portierato e sicurezza. L'assessore ha riconosciuto che servirebbero interventi sulla struttura ma ha constatato che le risorse a disposizione sono limitate. "Ho scarsa fiducia che quel mercato potrà tornare a essere quello per cui è nato 40 anni fa" ha affermato realisticamente la Mercanti.

Apprezzamenti al modo di procedere dell'amministrazione sono arrivati dalla maggioranza. "L'amministrazione comunale ritiene che il mercato ortofrutticolo all'ingrosso posto in località Pulia a San Concordio sia strategico per garantire forti opportunità per il commercio locale" ha dichiarato Silvia Del Greco (PD). Remo Santini (SìAmo Lucca) ha rilanciato la proposta della sua lista civica che a Pulia sia trasferito il mercato ambulante. Massimiliano Bindocci (M5S) ha aspramente accusato la giunta di agire senza un progetto. Fabio Barsanti (CasaPound) chiede che si faccia un consiglio comunale ad hoc sulla situazione dei mercati lucchesi.