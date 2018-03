Contratto Calore, Bindocci all'assalto

Altri articoli in Politica

mercoledì, 21 marzo 2018, 13:34

Gabriele Bianchi, consigliere regionale M5S vicepresidente della Commissione Affari Istituzionali e Bilancio, denuncia come parte della struttura che ospita la caserma dei vigili del fuoco di Lucca, in Via Barbantini, sia inagibile per verifiche strutturali d'urgenza

mercoledì, 21 marzo 2018, 11:25

Il direttivo provinciale di Energie Per l’Italia interviene sul progetto del nuovo stadio per la Lucchese proposto all'epoca dall'ex sindaco Favilla consigliando all'attuale amministrazione di riprenderlo

mercoledì, 21 marzo 2018, 09:56

Lo sostiene in una nota la lista civica SìAmoLucca, secondo cui la politica legata a tutte le case di riposo del territorio condotta sin qui è aberrante, con anziani trattati come pacchi postali e senza rispetto

martedì, 20 marzo 2018, 14:28

Potere al Popolo Lucca interviene in merito all'assemblea nazionale che si è tenuta a Roma con tutti i delegati e ne approfitta per chiamare a raccolta tutti i militanti e simpatizzanti giovedì 22 alle ore 21 al Dopolavoro Ferroviario

martedì, 20 marzo 2018, 08:54

Per Lucca e i suoi Paesi interviene in merito al futuro utilizzo dell’ospedale Campo di Marte chiedendo che la gran parte della struttura resti a destinazione sanitarie, assistenziale e luogo deputato alla formazione e alla ricerca in campo sanitario

domenica, 18 marzo 2018, 18:25

Dopo i festeggiamenti post-voto presso l’hotel Guinigi che hanno visto la partecipazione di un grande numero di persone oltre ai neo eletti Massimo Mallegni e Deborah Bergamini, si passa alla fase successiva che vedrà un nuovo modo di fare politica