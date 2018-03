Politica



Cub Trasporti: “Tpl, un servizio che fa acqua da tutte le parti”

giovedì, 22 marzo 2018, 00:18

Il sindacato Cub Trasporti risponde al presidente di Ctt Nord Andrea Zavanella a seguito del disappunto manifestato da quest’ultimo per non essere stato contattato per un contradditorio da parte del programma “Dimartedì” su La7.



“Zavanella – esordisce -, capisco il disappunto che ha provato per non essere stato contattato per un contraddittorio da parte del programma “Dimartedì” su La7, ma non per questo le è consentito tacitamente di denigrare la persona e una intera struttura sindacale. Tanto per ricordare ai lettori e a lei, carissimo Zavanella, che la CUB che solo in Toscana ha 500 iscritti, è sindacato riconosciuto a livello nazionale presente e ammesso ai tavoli in diverse realtà e in tutti i settori lavorativi con strutture ben organizzate e preparate; tant’è vero che il nostro lavoro l’ha costretta ad appiccicare toppe in replica già risentite ad una cocente verità, su quanto emerso dal servizio de La7 ovvero un servizio pubblico che fa acqua da tutte le parti e con le continue segnalazioni che ci giungono alla nostra sede dagli stessi utenti che si sono rivoti alla nostra struttura per una class action”.



“Corse saltate, autobus in rottamazione cannibalizzati per i pezzi di ricambio, acquisti di autobus usati, autobus che si guastano ed addirittura si incendiano, e queste sono le sue criticità? – incalza Cub - Per noi è un servizio che lascia molto a desiderare. Segnalazioni che ci giungono di Tm fermati durante la mattina e mezzi che potrebbero essere usati ma non lo sono”.



“Nella sua replica – prosegue - , sarebbe stato interessante leggere, anziché della appartenenza politica di un nostro rappresentante, che non interessa a nessun cittadino, tanto di più la sua, quanti ed in quali zone della Toscana sono destinati i 219 autobus, se i contributi sono quelli stanziati molti mesi fa e poi bloccati per l’esito incerto (per colpa dei Governatore Rossi in diversi comunicati sentenza - ha aggiunto Rossi - era che la gara non venisse annullata, perché questo avrebbe rappresentato un grave danno per i cittadini, ogni anno di ritardo della gara costa ai cittadini 12 milioni di euro l'anno della gara oppure nuovi fondi stanziati per ONE scarl”.



“Tirreno 14 dicembre 2016 – aggiunge - : Sui bus 12 mila multe l’anno, ma Ctt incassa solo il 10 per cento delle sanzioni un passaggio della commissione di Pisa stanziati da CTT dei titoli di viaggio venduti, sono comprensivi delle riscossioni delle multe, oppure no, Ovviamente togliendo i 10 mila 500 verbali mai inviati cito le sue parole pubblicate sul Tirreno del 14 dicembre 2016 “Questo perché è fisicamente ed economicamente impossibile mandare 10 mila 500 lettere, che hanno un costo dai 6 ai 9 euro l’una”.



“Vede dottor Zavanella – conclude -, lei è presidente di una azienda a capitale pubblico e avrebbe dovuto spiegare a quei cittadini utilizzatori del servizio, ai quali ha rivolto le ragioni della sua replica per la trasmissione di Floris”.