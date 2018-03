Politica



Domenici (PdF) lancia l’appello: “Ecco perché siamo l'unico voto utile”

venerdì, 2 marzo 2018, 08:54

In vista delle prossime elezioni politiche il Popolo della Famiglia lancia il suo appello.

Negli ultimi decenni c'è stato un lento ed inesorabile declino delle condizioni non solo economiche, ma anche sociali e valoriali.

Di fronte a tutto ciò, il Popolo della Famiglia ritiene necessario rimettere al centro dell'azione politica di governo il vero bene comune di tutti i cittadini e lo fa per mezzo del suo candidato nel collegio uninominale e plurinominale di Lucca Toscana 1 l’avvocato Mauro Domenici il quale afferma “Siamo il baluardo dei principi non negoziabili, il Popolo della Famiglia punta a superare il 3% e diventare una forza determinante in Parlamento”.

Il Popolo della Famiglia rappresenta un partito diverso da tutti gli altri in grado di raccogliere trasversalmente un consenso diffuso e che mira ad interpretare con lealtà e con profondo senso di responsabilità il proprio ruolo dinanzi a tutte quelle famiglie, quei giovani e quegli anziani che lo sostengono.

Ecco quindi l'unico voto utile è quello che i cittadini il 4 marzo daranno al Popolo della Famiglia per diventare l’ago della bilancia nella prossima legislatura e dettare finalmente le condizioni e fare proposte costruttive per rimettere la famiglia in primo piano e al primo posto tra gli interessi politici del nostro paese.

Conclude il suo appello Domenici sostenendo come “L'unico partito credibile, l'unico partito con dei valori certi, non negoziabili e che si pone come baluardo a difesa della vita, della famiglia naturale, dei giovani, della libertà di educazione dei figli, della tutela dei minori e dei disabili, l'unico partito in grado di rimettere al centro del paese la famiglia e che rappresenta l'unico voto utile è il Popolo della Famiglia ”.